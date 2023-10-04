Привяжут ли ЭЦП к отпечаткам пальцев казахстанцев, ответил вице-министр

"К ЭЦП, получается, не будут привязаны отпечатки пальцев?", - спросили журналисты в кулуарах Мажилиса.



"К ЭЦП – пока такого вопроса не стоит. (...) Я думаю, МВД, как уполномоченный орган, ответит более детально", - ответил Асет Турысов.

"По дактилоскопии я могу ответить в рамках своей компетенции, что мы, как госкорпорация, в соответствии с законными правилами, будем принимать всех граждан и проводить прием всех данных. Как это будет происходить, я думаю, на это есть уполномоченный орган – МВД. Они более детально ответят", - добавил вице-министр.

В Казахстане не планируют привязывать данные электронной цифровой подписи (ЭЦП) к отпечаткам пальцев граждан в рамках дактилоскопической регистрации, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов, сейчас такой вопрос не рассматривается.Он подчеркнул, что МЦРИАП в рамках своей компетенции будет заниматься сбором данных.Ранее первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заявил, что данные казахстанцев будут надежно защищены. Еще одним плюсом дактилоскопии он назвал противодействие фактам выдачи документов на чужое имя. По информации замминистра, за 10 лет более 1700 человек в Казахстане получили документы, предоставив не свои данные.Напомним, с 1 января 2021 года вступил в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной.Однако практическое применение закона откладывают не первый год. Каждый раз - в связи с нехваткой средств. В июне 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который перенес введение дактилоскопии на 1 января 2023 года. Однако в конце 2022 года внедрение проекта перенесли на 2024 год. По плану в удостоверения личности казахстанцев будут добавлять отпечатки пальцев.