В Казахстане прогнозируют газовый бум

Казахстан станет региональным лидером в газовой индустрии. Такой прогноз озвучил глава QazaqGaz Санжар Жаркешов, передает LS
.
В ходе панельной сессии на Kazakhstan Energy Week Жаркешов сообщил, что на данный момент Казахстан находится на 15 месте в мире по запасам газа. По его словам, на данный момент одобренные и извлекаемые объемы составляют 4 трлн куб. м, а прогнозные – 62 трлн куб. м.
"Если мы сможем конвертировать эти 62 трлн куб. м в доказанные разведданные, то легко войдем в топ-10 стран. Да, у нас много попутного газа, и мы это знаем. Также есть потенциальные месторождения, которые требуют дополнительной разведки. В связи с этим Казахстан может и станет региональным лидером в газовой индустрии", – высказался глава нацкомпании.
Он добавил, что голубое сырье стране необходимо для обеспечения энергобезопасности. В связи с этим ведется диверсификация поставок данного ресурса. При этом, по прогнозам Жаркешова, после того, как цены на данное топливо придут к рыночным в результате регуляторной реформы, значительно улучшится инвестклимат. За счет этого увеличатся показатели извлекаемых запасов.
"Скоро рынок будет саморегулироваться. Наша совокупная компетенция и опыт крупных компаний позволят обеспечить большой объем газа и будущий энергопереход", – уточнил Жаркешов.
Он отметил, что у Казахстана стоит задача сделать доступными объемы данного ресурса. При этом большим вопросом является то, что газ становится новым драйвером экономического роста. В связи с этим необходимо обеспечить прирост геологоразведки и добычи.
"Мы когда-то называли нефть черной кровью Казахстана. Сегодня появляется второй вид – голубая кровь казахстанской экономики. Это то, что ожидаем в ближайшем будущем. В нашей стране будет газовый бум, как раньше, когда в стране совершались крупнейшие открытия нефти на Кашагане, Карачаганаке и Тенгизе. Поэтому наше дело - сделать данное сырье экономически жизнеспособным", – заключил Жаркешов.