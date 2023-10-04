Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 04 Октября
+21...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 476.59 KZT
  • €1 = 500.23 KZT
  • 1 RUB = 4.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане прогнозируют газовый бум

Просмотров:399 Опубликовано: Сегодня, 16:14
В Казахстане прогнозируют газовый бум
фото: lsm.kz
Казахстан станет региональным лидером в газовой индустрии. Такой прогноз озвучил глава QazaqGaz Санжар Жаркешов, передает LS.

В ходе панельной сессии на Kazakhstan Energy Week Жаркешов сообщил, что на данный момент Казахстан находится на 15 месте в мире по запасам газа. По его словам, на данный момент одобренные и извлекаемые объемы составляют 4 трлн куб. м, а прогнозные – 62 трлн куб. м.

"Если мы сможем конвертировать эти 62 трлн куб. м в доказанные разведданные, то легко войдем в топ-10 стран. Да, у нас много попутного газа, и мы это знаем. Также есть потенциальные месторождения, которые требуют дополнительной разведки. В связи с этим Казахстан может и станет региональным лидером в газовой индустрии", – высказался глава нацкомпании.


Он добавил, что голубое сырье стране необходимо для обеспечения энергобезопасности. В связи с этим ведется диверсификация поставок данного ресурса. При этом, по прогнозам Жаркешова, после того, как цены на данное топливо придут к рыночным в результате регуляторной реформы, значительно улучшится инвестклимат. За счет этого увеличатся показатели извлекаемых запасов.

"Скоро рынок будет саморегулироваться. Наша совокупная компетенция и опыт крупных компаний позволят обеспечить большой объем газа и будущий энергопереход", – уточнил Жаркешов.


Он отметил, что у Казахстана стоит задача сделать доступными объемы данного ресурса. При этом большим вопросом является то, что газ становится новым драйвером экономического роста. В связи с этим необходимо обеспечить прирост геологоразведки и добычи.

"Мы когда-то называли нефть черной кровью Казахстана. Сегодня появляется второй вид – голубая кровь казахстанской экономики. Это то, что ожидаем в ближайшем будущем. В нашей стране будет газовый бум, как раньше, когда в стране совершались крупнейшие открытия нефти на Кашагане, Карачаганаке и Тенгизе. Поэтому наше дело - сделать данное сырье экономически жизнеспособным", – заключил Жаркешов.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 velldr (Посетители) Сегодня, 18:04
Давайте уже что-нибудь поперерабатываем на нашей территории. Почему государство держит страну только в качестве сырьевого придатка?
В общем....мечтаю о полностью государственных перерабатывающих заводах и корупционерах пишущих мемуары из-за решётки.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика