В Казахстане прогнозируют газовый бум

"Если мы сможем конвертировать эти 62 трлн куб. м в доказанные разведданные, то легко войдем в топ-10 стран. Да, у нас много попутного газа, и мы это знаем. Также есть потенциальные месторождения, которые требуют дополнительной разведки. В связи с этим Казахстан может и станет региональным лидером в газовой индустрии", – высказался глава нацкомпании.

"Скоро рынок будет саморегулироваться. Наша совокупная компетенция и опыт крупных компаний позволят обеспечить большой объем газа и будущий энергопереход", – уточнил Жаркешов.

"Мы когда-то называли нефть черной кровью Казахстана. Сегодня появляется второй вид – голубая кровь казахстанской экономики. Это то, что ожидаем в ближайшем будущем. В нашей стране будет газовый бум, как раньше, когда в стране совершались крупнейшие открытия нефти на Кашагане, Карачаганаке и Тенгизе. Поэтому наше дело - сделать данное сырье экономически жизнеспособным", – заключил Жаркешов.