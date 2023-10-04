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Как власти Казахстана распорядятся изъятыми у Боранбаева активами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:16
Как власти Казахстана распорядятся изъятыми у Боранбаева активами
фото: КазТАГ/©Алена Субботина
Астана. 4 октября. КазТАГ – Алена Субботина. Как власти Казахстана распорядятся активами, изъятыми у бизнесмена Кайрата Боранбаева, рассказал заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«В рамках закона по возврату незаконно выведенных активов мы недавно создали специальную компанию, они будут управлять, и при необходимости мы либо на управление отдадим, либо реализуем и деньги перечислим на специальный счет. Если эти действия не подпадают под действие данного закона, тогда есть процессуальное решение. Они передают в госимущество и далее мы также будем либо реализовывать либо отдавать в доверительное управление», - сказал Жамаубаев в кулуарах мажилиса в среду, отвечая на соответствующий вопрос.


Напомним, Боранбаев 31 марта был приговорен к восьми годам заключения. 14 сентября агентство по финансовому мониторингу сообщило, что Боранбаев вернул государству активы на сумму Т120 млрд. 15 сентября бизнесмену сократили срок лишения свободы до шести лет заключения.


Источник: kaztag.kz
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