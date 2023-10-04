Как власти Казахстана распорядятся изъятыми у Боранбаева активами

«В рамках закона по возврату незаконно выведенных активов мы недавно создали специальную компанию, они будут управлять, и при необходимости мы либо на управление отдадим, либо реализуем и деньги перечислим на специальный счет. Если эти действия не подпадают под действие данного закона, тогда есть процессуальное решение. Они передают в госимущество и далее мы также будем либо реализовывать либо отдавать в доверительное управление», - сказал Жамаубаев в кулуарах мажилиса в среду, отвечая на соответствующий вопрос.

Астана. 4 октября. КазТАГ – Алена Субботина. Как власти Казахстана распорядятся активами, изъятыми у бизнесмена Кайрата Боранбаева, рассказал заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.Напомним, Боранбаев 31 марта был приговорен к восьми годам заключения. 14 сентября агентство по финансовому мониторингу сообщило, что Боранбаев вернул государству активы на сумму Т120 млрд. 15 сентября бизнесмену сократили срок лишения свободы до шести лет заключения.