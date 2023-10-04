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Самосвал насмерть задавил подростка на самокате в Алматы

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:26
Самосвал насмерть задавил подростка на самокате в Алматы
Кадр из видео
Самосвал насмерть задавил подростка на самокате в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Читатели сообщили в редакцию о шокирующем ДТП, произошедшем по улице Тимирязева, недалеко от Дворца студентов. По словам очевидца по имени Сергей, водитель самоката ехал по велодорожке или тротуару по верхней стороне улицы. В восточном направлении ехал самосвал и начал разворот направо в сторону общежития КазНУ. Грузовик наехал на самокат. По словам очевидца, он видел тело пострадавшего под самосвалом.



В полиции Алматы сообщили, что трагедия произошла 4 октября в 15:55. Водитель грузовой автомашины марки "Холл" - гражданин А. 1978 года рождения, следуя по улице Тимирязева в восточном направлении, при повороте направо допустил наезд на гражданина Ж. 2010 года рождения, который следовал на электрическом самокате на восток. В результате полученных травм подросток скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначены экспертизы.


Напомним, что по данным МВД с начала 2023 года в стране с участием электросамокатов зарегистрировано 24 ДТП, в которых 2 человека погибло (водители самокатов), 22 травмировано.


Источник: Tengrinews.kz
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