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Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане

Просмотров:272 Опубликовано: Вчера, 20:38
Сроки обучения и каникул школьников утвердили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения утвердило даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2023-2024 учебного года в организациях среднего образования, сообщает Zakon.kz.

В организациях среднего образования 2023-2024 учебный год начался 1 сентября и завершится 25 мая.


В первой четверти на обучение отводится 8 недель, осенние каникулы с продолжительностью 7 дней пройдут с 30 октября по 5 ноября включительно.


Во второй четверти будет 8 учебных недель, зимние каникулы составят 10 дней, начнутся 29 декабря 2023 года и продлятся до 7 января 2024 года включительно.


Третья четверть будет состоять из 10 учебных недель. Весенние каникулы в количестве 11 дней начнутся 21 марта и продлятся до 31 марта 2024 года включительно.


Для обучающихся первых классов в третьей четверти ежегодно предоставляются дополнительные каникулы, продолжительностью 7 дней – с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.


Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель. Также 25 мая будут подведены итоги и учебный год будет завершен.


Ранее министерство опубликовало проект приказа на портале "Открытые НПА" по новым срокам начала и завершения учебного года, а также каникул.


Источник: zakon.kz
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