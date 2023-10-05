Казахстан ведет углубленные переговоры по АЭС с «Росатомом» и еще тремя компаниями

Астана. 5 октября. КазТАГ – Казахстан ведет углубленные переговоры по атомной электростанции (АЭС) с «Росатомом» и еще тремя компаниями, сообщает пресс-служба министерства энергетики.



«На заседании рассмотрены вопросы по проекту строительства АЭС в Казахстане, совершенствование регуляторной базы для строительства АЭС; вопрос подготовки кадров для атомной энергетики; проекты концепции и закона РК «Об обращении с радиоактивными отходами». В качестве потенциальных поставщиков рассматриваются компании CNNC (КНР, реактор HPR-1000), ГК «Росатом» (РФ, реакторы ВВЭР-1200, ВВЭР-1000), KHNP (Южная Корея, реактор APR-1400) и EDF (Франция, реактор EPR1200). В настоящее время с вышеуказанными поставщиками ведутся углубленные переговоры по обсуждению предлагаемых условий по реализации проекта строительства АЭС», - говорится в сообщении по итогам заседания Общественного совета по вопросам топливно-энергетического комплекса, где обсуждались вопросы атомной отрасли.



Напомним, 19 мая известный экономист и энергетик – бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев предложил сторонникам АЭС в будущем платить по Т70 за кВт/час вместо Т30 за зеленую энергию. Эксперт считает, что нужно провести референдум по атомной станции, обещанный президентом, с открытым голосованием. До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обещал, что при необходимости строительства АЭС данный вопрос будет вынесен на референдум. Однако 15 июля вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что вопрос строительства АЭС на референдум выноситься не будет.



1 сентября 2023 года Токаев, обращаясь с посланием к народу Казахстана, поручил принять решение по АЭС по итогам референдума. Вместе с тем, министр энергетики Алмасадам Саткалиев считает не обязательным проведение референдума по АЭС по действующим процедурам.

6 сентября в ЦИК заявили о готовности провести референдум по АЭС уже в 2023 году.