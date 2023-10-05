"Хочу подчеркнуть: профильному министерству следует прекратить давление на преподавателей путем частого изменения квалификационных требований. Разгулу чиновничьей фантазии нужно поставить заслон, преподаватели имеют право работать в спокойной, стабильной и предсказуемой атмосфере", - заявил Президент, выступая на Республиканском съезде педагогов.

"Поэтому особое значение имеет поддержка молодых учителей на уровне регионов. Акимам следует создавать благоприятные условия для подготовки и трудоустройства педагогов", - указал Глава государства.

"Сейчас наши школы испытывают серьезный дефицит кадров. Сегодня в стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет. Вдобавок только 23 процента учителей имеют высшую категорию", - сказал Глава государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев потребовал прекратить давление на преподавателей в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Он обратил внимание, что около 60 процентов педагогических кадров готовятся в региональных вузах.Токаев обратил внимание на серьезный дефицит учителей, отметив, что каждый пятый выпускник педвузов не трудоустраивается по профессии.Все это, по его словам, требует кардинального обновления подходов к подготовке и повышению квалификации педагогов.Токаев отметил, что программы педагогических специальностей в вузах в значительной степени основаны на устаревших методиках, которые не учитывают современных реалий.