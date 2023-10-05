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Токаев: Казахстан – светское государство

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Токаев: Казахстан – светское государство
Фото из открытых источников
Президент Касым-Жомарт Токаев затронул вопрос ношения хиджаба в школах, указав, что Казахстан - светское государство, передает Tengrinews.kz.

"Хочу остановиться еще на одной обсуждаемой проблеме. Согласно Конституции, Казахстан – светское государство. Этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том числе и в образовательной.


Нужно всегда помнить, что школа – это прежде всего образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет, и у него сформируется собственное мировоззрение. Самое главное, воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением, ясным сознанием, верное традициям", - сказал Токаев, выступая на Республиканском съезде педагогов.


Он отметил, что содержание слова "светскость" очень глубокое.

"Говоря о мировоззрении нашего народа, можно охарактеризовать светскость как прагматизм, приверженность здоровому образу жизни, почитание нашей традиционной религии, сохранение национального сознания", - указал Президент.


В вопросе воспитания, по его словам, следует также опираться на базовые установки отечественной педагогики. Подрастающему поколению нужно прививать любовь к казахским традициям и ценностям.

"Наш народ всегда проявлял истинное уважение к старшим, почитание к младшим, чтил такие качества, как достоинство, честь, чувство долга. Традиционная культура играет огромную роль в воспитании молодежи. Необходимо с раннего возраста приучать детей к трудолюбию, чтобы сформировать у них уважение к труду, разъяснять важность ответственного отношения к своей работе, активности и целеустремленности в жизни", - заключил глава государства.


Ранее сообщалось, что Министерство просвещения в "Требованиях к обязательной школьной форме" прописало, что включение элементов одежды религиозной принадлежности различных конфессий, не только ислама, в школьную форму не допускается. Кроме того, в статье 47 закона "Об образовании" говорится, что учащиеся "обязаны соблюдать требования к обязательной школьной форме, установленные уполномоченным органом в области образования".

Ношение религиозной атрибутики, одежды, головных уборов (хиджабов, ермолок) не допускалось и ранее. Как пояснили в министерстве, их ношение считается прямой или косвенной пропагандой религии, что недопустимо в светских учебных заведениях.

К тому же такая одежда противоречит единому стандарту школьной формы. Согласно правилам, школьная форма включает в себя пиджак, жакет, брюки, парадную рубашку, повседневную рубашку, юбку, классическую блузу (зимний вариант формы: трикотажный жилет, сарафан, водолазка).


Источник: Tengrinews.kz
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