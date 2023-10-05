Всех увольняем - замглавы МВД о полицейских, бьющих жен и детей

"Это больше вопрос кадровых сотрудников. Они ведут учет. По тем, единичным фактам, которые становятся известны, мы этих сотрудников всех увольняем. Если поступило заявление, если подтвердился факт, что он совершил уголовное или административное нарушение, он будет уволен из органов внутренних дел. Перед законом все равны.

На сегодняшний день были такие случаи, я даже скрывать не буду. Но сейчас у нас позиция, такая - если ты совершил преступление или правонарушение, то должен отвечать на общих основаниях. И вообще политика МВД сейчас такая, что от таких сомнительных сотрудников освобождаемся", - пояснил Игорь Лепеха.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха ответил на вопрос о семейных дебоширах среди полицейских, передает корреспондент Tengrinews.kz.Количество инцидентов, где семейными дебоширами являлись сотрудники полиции Лепеха назвать не смог, однако, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, заверил, что перед законом все равны.