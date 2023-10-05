Убийство юриста Айман Асановой: бывшему мужу дали максимальный срок

- Только что суд огласил приговор по делу об убийстве юриста Айман Асановой. Суд назначил ее бывшему мужу 11 лет лишения свободы! Это практически максимальный срок за убийство без отягчающих и при смягчающих, – рассказал адвокат.

- Мы обелили имя Айман от нелепых обвинений убийцы в ее адрес. Семья Айман благодарит весь народ за поддержку! Спасибо вам всем, кто сопереживал нам! – написал Джохар Утебеков.

Бывшему мужу, жестоко убившему юриста Айман Асанову в Алматы, дали максимальный срок, передает Liter.kz.Об этом сообщил адвокат Джохар Утебеков на своей странице в Facebook.Он также отметил, что суд не установил никакого аффекта у подсудимого.Напомним, что 8 октября 2022 года с множественными ножевыми ранениями в медучреждение поступила Асанова, которая скончалась 12 октября. Мужа погибшей полицейские задержали 14 октября 2022 года. 17 февраля 2023 года стало известно, что бывшего мужа убийтой признали виновным в ее смерти. Кадры жестокой расправы над Айман Асановой опубликовал казахстанский адвокат Джохар Утебеков.