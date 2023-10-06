Казахстан откажется от российского топлива?



«Сложности, с которыми мы сталкиваемся за последний год, я думаю, что сейчас мы нашли пути с ними справляться и пока мы не прогнозируем серьёзных проблем», - отметил Мирзагалиев.

«Возможно, импорт и не понадобится. Импорт осуществляет одна компания – это Газпром нефть. Но для своих нужд. В целом, мы наблюдаем такую тенденцию, что возможно, импорт нам и не нужен», - сказал вице-министр.



«По внутренним ощущениям, в следующем году импорт будет значительно ниже. Мы в этом году планировали по АИ92 – 240 тыс. тонн, по дизтопливу – 850 тыс. и по 95 – 40 тыс. Мы не использовали эти планы. По внутренним ощущениям, новые индикативные балансы будут подписаны на новом уровне, которые будут значительно, подчеркиваю, ниже, чем на 2023 год», - отметил он.



«Мы будем рассматривать любые возможности, будем разговаривать с нашими азербайджанскими коллегами, с узбекскими коллегами. Буквально позавчера состоялся разговор с вице-министром Узбекистана, где они выразили готовность по поставке дизельного топлива. Они попросили нас поделиться бензином, им не хватает. А по дизтопливу мы рассмотрим», - отметил Аккенженов.



На этой неделе Казахстан проводит одно из масштабных мероприятий в сфере энергетики - Kazakhstan Energy Week – 2023. В столицу съехались главы энергетических ведомств ряда стран, представители крупнейших нефтяных компаний. Среди гостей форума также был замечен Тимур Кулибаев. Он присутствовал на мероприятии в качестве председателя казахской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy». Ulysmedia.kz расскажет об основных вопросах, обсуждаемых в кулуарах форума.Читайте такжеФильм «Міржақып. Ояң Қазақ!» сняли с проката в КазахстанеСтоит отметить, что впервые на этом форуме было так мало журналистов, что организованный пресс-центр был полупустым. Далеко не все корреспонденты смогли попасть на это мероприятие. Многие представители СМИ узнали о нем лишь накануне, когда аккредитация была уже закрыта.Присутствовавший на мероприятии Тимур Кулибаев сидел рядом с недавно назначенным советником главы государства Канатом Бозумбаевым, а после мероприятия был окружен своей охраной.Во время сессий форума участники обсуждали глобальные вопросы об энергоэффективности, декарбонизации, обеспечении стабильности поставок энергоресурсов.Один из вопросов об обеспечении стабильных экспортных поставок был адресован в ходе форума председателю правления нацкомпании «КазМунайГаз» Магзуму Мирзагалиеву. Его ответ свелся к тому, что на данный момент у Казахстана пока остается один основной экспортный маршрут транспортировки нефти - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).В кулуарах же основными вопросами, которые поднимали казахстанские журналисты, были вовсе не глобальные проблемы. Перспективы отопительного периода, цены на ГСМ, его дефицит, планы строительства АЭС – на эти и другие проблемы подняли журналисты в разговоре с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым и его заместителем Ерланом Аккенженовым.Так, по информации министра, отстающими по подготовке к отопительному сезону на сегодня являются Риддер, Кентау, Караганда, Атырау. Он заверил, что отставания не скажутся «критически» на начало отопительного сезона в этих городах.Все работы по АЭС пока приостановлены, до проведения общенационального референдума, также рассказал глава Минэнерго.Говоря о ситуации с обеспечением топливом внутреннего рынка, заместитель министра Ерлан Аккенженов выразил оптимистичный настрой и не исключил, что импортировать, в частности, АИ-95 из РФ на оставшийся период года, возможно, не придется.Он также считает, что есть вероятность того, что Казахстан будет нуждаться в импорте топлива в 2024 году в значительно меньшем количестве.Вице-министр также рассказал, что обсуждается возможность импорта топлива в других странах, помимо России. В частности, изучается вопрос ввоза авиакеросина из Туркменистана. В настоящее время Казахстан направил образцы топлива для изучения в лабораторию и после ее заключения будет решаться вопрос импорта.Также рассматриваются варианты импорта топлива из Китая. Полностью отказаться от российского импорта не получится, в силу удобства логистики по поставкам, учитывая самую протяженную границу с Россией, отметил он.Вице-министр также обнадежил касательно ценового вопроса на топливо. Он считает, что цены на АИ-95 остальные виды топлива останутся на прежнем уровне.