Казахстан откажется от российского топлива?

На этой неделе Казахстан проводит одно из масштабных мероприятий в сфере энергетики - Kazakhstan Energy Week – 2023. В столицу съехались главы энергетических ведомств ряда стран, представители крупнейших нефтяных компаний. Среди гостей форума также был замечен Тимур Кулибаев. Он присутствовал на мероприятии в качестве председателя казахской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса «Kazenergy». Ulysmedia.kz расскажет об основных вопросах, обсуждаемых в кулуарах форума.
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Стоит отметить, что впервые на этом форуме было так мало журналистов, что организованный пресс-центр был полупустым. Далеко не все корреспонденты смогли попасть на это мероприятие. Многие представители СМИ узнали о нем лишь накануне, когда аккредитация была уже закрыта.
Присутствовавший на мероприятии Тимур Кулибаев сидел рядом с недавно назначенным советником главы государства Канатом Бозумбаевым, а после мероприятия был окружен своей охраной.
Во время сессий форума участники обсуждали глобальные вопросы об энергоэффективности, декарбонизации, обеспечении стабильности поставок энергоресурсов.
Один из вопросов об обеспечении стабильных экспортных поставок был адресован в ходе форума председателю правления нацкомпании «КазМунайГаз» Магзуму Мирзагалиеву. Его ответ свелся к тому, что на данный момент у Казахстана пока остается один основной экспортный маршрут транспортировки нефти - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
«Сложности, с которыми мы сталкиваемся за последний год, я думаю, что сейчас мы нашли пути с ними справляться и пока мы не прогнозируем серьёзных проблем», - отметил Мирзагалиев.
В кулуарах же основными вопросами, которые поднимали казахстанские журналисты, были вовсе не глобальные проблемы. Перспективы отопительного периода, цены на ГСМ, его дефицит, планы строительства АЭС – на эти и другие проблемы подняли журналисты в разговоре с министром энергетики Алмасадамом Саткалиевым и его заместителем Ерланом Аккенженовым.
Так, по информации министра, отстающими по подготовке к отопительному сезону на сегодня являются Риддер, Кентау, Караганда, Атырау. Он заверил, что отставания не скажутся «критически» на начало отопительного сезона в этих городах.
Все работы по АЭС пока приостановлены, до проведения общенационального референдума, также рассказал глава Минэнерго.
Говоря о ситуации с обеспечением топливом внутреннего рынка, заместитель министра Ерлан Аккенженов выразил оптимистичный настрой и не исключил, что импортировать, в частности, АИ-95 из РФ на оставшийся период года, возможно, не придется.
«Возможно, импорт и не понадобится. Импорт осуществляет одна компания – это Газпром нефть. Но для своих нужд. В целом, мы наблюдаем такую тенденцию, что возможно, импорт нам и не нужен», - сказал вице-министр.
Он также считает, что есть вероятность того, что Казахстан будет нуждаться в импорте топлива в 2024 году в значительно меньшем количестве.
«По внутренним ощущениям, в следующем году импорт будет значительно ниже. Мы в этом году планировали по АИ92 – 240 тыс. тонн, по дизтопливу – 850 тыс. и по 95 – 40 тыс. Мы не использовали эти планы. По внутренним ощущениям, новые индикативные балансы будут подписаны на новом уровне, которые будут значительно, подчеркиваю, ниже, чем на 2023 год», - отметил он.
Вице-министр также рассказал, что обсуждается возможность импорта топлива в других странах, помимо России. В частности, изучается вопрос ввоза авиакеросина из Туркменистана. В настоящее время Казахстан направил образцы топлива для изучения в лабораторию и после ее заключения будет решаться вопрос импорта.
«Мы будем рассматривать любые возможности, будем разговаривать с нашими азербайджанскими коллегами, с узбекскими коллегами. Буквально позавчера состоялся разговор с вице-министром Узбекистана, где они выразили готовность по поставке дизельного топлива. Они попросили нас поделиться бензином, им не хватает. А по дизтопливу мы рассмотрим», - отметил Аккенженов.
Также рассматриваются варианты импорта топлива из Китая. Полностью отказаться от российского импорта не получится, в силу удобства логистики по поставкам, учитывая самую протяженную границу с Россией, отметил он.
Вице-министр также обнадежил касательно ценового вопроса на топливо. Он считает, что цены на АИ-95 остальные виды топлива останутся на прежнем уровне.