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Казахстан выделит 460,7 миллиарда на модернизацию онкологической службы

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 09:01
Казахстан выделит 460,7 миллиарда на модернизацию онкологической службы
Фото:elements.envato.com
Правительство примет ряд дополнительных мер по совершенствованию оказания онкологической помощи казахстанцам. Соответствующий Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы подписал премьер-министр Алихан Смаилов, передает Tengrinews.kz.

Документ разработан во исполнение поручений Главы государства и направлен на комплексную модернизацию онкологический службы. Так, в каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования. Будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам.

Для оказания помощи жителям сельской местности планируется применять передвижные медицинские комплексы, что позволит снизить разрыв между городом и селом. В рамках лечения онкозаболеваний предусматривается активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта.

В целом оказание онкологической помощи увеличит доступность к высококачественной терапии во всех регионах страны.

Детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей планируется возмещать транспортные расходы для получения интенсивных курсов химиотерапии.

"Комплексный план был рассмотрен на заседании Республиканской бюджетной комиссии. По его результатам поддержано финансирование на сумму 460,7 миллиарда тенге. В результате реализации плана ожидается снижение доли запущенных случаев (стадии III-IV) до 10 процентов. Рост охвата пациентов лучевым лечением пациентов достигнет 53 процентов. Снижение смертности от онкологических заболеваний предполагается до 64,5 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.


Отмечается, что ежегодно в Казахстане отмечается прирост онкозаболеваний на 4 процента и в 2022 году было зарегистрировано более 39 тысяч новых случаев онкологических заболеваний. Сегодня на соответствующем учете состоят более 205 тысяч казахстанцев.


Источник: tengrinews.kz
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