Казахстан выделит 460,7 миллиарда на модернизацию онкологической службы

"Комплексный план был рассмотрен на заседании Республиканской бюджетной комиссии. По его результатам поддержано финансирование на сумму 460,7 миллиарда тенге. В результате реализации плана ожидается снижение доли запущенных случаев (стадии III-IV) до 10 процентов. Рост охвата пациентов лучевым лечением пациентов достигнет 53 процентов. Снижение смертности от онкологических заболеваний предполагается до 64,5 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

Правительство примет ряд дополнительных мер по совершенствованию оказания онкологической помощи казахстанцам. Соответствующий Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2023-2027 годы подписал премьер-министр Алихан Смаилов, передает Tengrinews.kz.Документ разработан во исполнение поручений Главы государства и направлен на комплексную модернизацию онкологический службы. Так, в каждом регионе пациенты будут иметь возможность получать современное лучевое лечение на уровне мировых стандартов за счет установки новейшего оборудования. Будет обеспечен доступ к необходимым лекарственным препаратам.Для оказания помощи жителям сельской местности планируется применять передвижные медицинские комплексы, что позволит снизить разрыв между городом и селом. В рамках лечения онкозаболеваний предусматривается активное использование возможностей телемедицины и искусственного интеллекта.В целом оказание онкологической помощи увеличит доступность к высококачественной терапии во всех регионах страны.Детям с онкозаболеваниями и одному из законных представителей планируется возмещать транспортные расходы для получения интенсивных курсов химиотерапии.