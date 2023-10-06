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Масштабная спецоперация КНБ: количество задержанных увеличилось

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 10:56
Масштабная спецоперация КНБ: количество задержанных увеличилось
Кадр из видео
Пресс-служба Комитета национальной безопасности проинформировала о результатах спецоперации, проведенной совместно с МВД и при координации Генпрокуратуры одновременно в области Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях, передает Tengrinews.kz.

По итогам спецоперации для проведения следственных действий доставлено 72 члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений.

"Группировки осуществляли свою деятельность на участках приграничья с Китаем (МЦПС "Хоргос"), Узбекистаном (пункт пропуска "Жибек жолы") и Кыргызстаном (пункт пропуска "Кордай авто"). В ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, крупные суммы денежных средств, наркотики, а также иные вещественные доказательства. Проводятся следственные мероприятия", - говорится в распространенном сообщении.


Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



Источник: tengrinews.kz
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