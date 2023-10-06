Мука подорожала в 13 регионах Казахстана

Цены на муку выросли в 13 регионах Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве торговли и интеграции, передает Tengrinews.kz.



По данным министерства, из-за изменений конъюнктуры рынка зерновых в середине сентября в отдельных регионах произошел рост цен на пшеницу.



Повлияли несколько факторов: неблагоприятные погодные условия для сельскохозяйственной отрасли и нехватка вагонов при перевозке зерна из России для дальнейшей переработки отечественными мукомолами.



"В результате подорожания пшеницы выросли цены на муку в 13 регионах", - информировал на совещании председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абильдабеков.



Сообщается, что рост цен на муку зафиксирован в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях.



В министерстве пояснили, что выработали оперативные меры реагирования для ускоренной доставки в регионы удешевленного зерна из резервов Продкорпорации. Однако данный процесс затянулся, и необходимые объемы удешевленного зерна на сегодня полностью получила только Туркестанская область. Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил всем регионам ускориться и принять все меры для закрытия вопроса.



Есть проблемные вопросы и по другим продуктам питания.



В Минторговли сообщили, что пролонгацию договоров финансирования сахарных заводов полноценно провели только 2 региона – Абайская и Акмолинская области. Вице-премьер также поручил ускорить и завершить ее в кратчайшие сроки.



Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков сообщил, что после сентябрьской большой ярмарки лука в Жамбылской области все регионы обеспечили свои запасы более чем на 100 процентов от сезонной потребности. А по капусте в 6 областях объемы контрактов ниже рекомендуемых, по картофелю отстают две области, по моркови – одна.



Несмотря на проведенную минувшим летом ярмарку риса в Кызылординской области, всего пять регионов сформировали свои запасы на уровне необходимого сезонного спроса. Учитывая доступную цену на отечественную крупу (в пределах 400 тенге за килограмм) и высокий спрос на этот продукт в соседних странах, Серик Жумангарин поручил регионам довести контрактацию по данному продукту до необходимого уровня.