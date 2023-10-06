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Потребительские займы нужно сделать менее выгодными - глава Нацбанка

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 14:39
Потребительские займы нужно сделать менее выгодными - глава Нацбанка
Иллюстративное фото
Главу Национального банка Тимура Сулейменова спросили о чрезмерной закредитованности казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Казахстанцы утопают в долгах, у 1,5 миллиона казахстанцев есть просрочки. Настораживает ли Нацбанк такая ситуация? Поддерживает ли Нацбанк снижение ставки по беззалоговым кредитам с 56 до 44 процентов?" - спросили журналисты на брифинге в Нацбанке.

По мнению Сулейменова, потребительские займы не являются злом, если их привлекают с умом, исходя из собственных возможностей.

"Это дает определенные возможности улучшить свою жизнь сейчас, зная, что ты сможешь оплатить. И потребительские займы лучше привлекать не только на какие-то вещи, которые есть сейчас, а завтра нет, а на образование, здоровье, улучшение жилищных условий, чем на простое потребление, поэтому однозначно потребительские займы – часть нашей жизни, и мы от них никуда не денемся.

В том, что большинство трудоспособного населения имеет потребительский заем, тоже не вижу большой проблемы. Мы ходим в магазин, берем что-то в рассрочку, берем потребительские кредиты. Здесь надо смотреть глубже", - ответил глава Нацбанка.

Однако, по мнению Сулейменова, важно, чтобы некредитоспособное население не брало на себя непосильное бремя.

"Чтобы они в силу недостаточной финграмотности не брали на себя долги, которые никогда не смогут вернуть. Здесь важно, чтобы АРФР, и мы также присоединяемся, проводило работу с точки зрения, первое, финграмотности населения, второе, нужно регулировать, не должно быть безудержного навязывания потребительских кредитов в ущерб социальной составляющей и в ущерб кредитам для реального бизнеса. Мы знаем о работе, которую проводит АРФР, есть законопроект, который рассматривает уже Парламент, чтобы снизить чересчур активное потребительское кредитование", - добавил он.


Сулейменов считает, что банкам второго уровня следует уходить с рынка потребительского кредитования в кредитование экономики, как поручал Касым-Жомарт Токаев.

"Надо скорее устранять налоговый арбитраж, и даже подумать: нужно сделать потребительские займы менее выгодными, а займы экономики - более выгодными. Возможно, следует снизить ставки по кредитам экономики - то есть бизнесу, налоговую ставку, а ставку по потребительским займам отрегулировать, либо сохранить, как сейчас, либо повысить. Это тонкая работа, требует консультаций, оценки всех эффектов. И в конечном итоге это решение фискальных властей, то есть Минфина и Минэкономики", - заключил глава Нацбанка.


Напомним, в марте этого года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения.


Источник: tengrinews.kz
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