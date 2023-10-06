"Тревожная тенденция". Спикер Сената сделал заявление о суицидах в Казахстане

Считаю важным усилить профилактические программы, проводить специальные точечные меры и в этой категории граждан. Особенно важно помогать представителям социально уязвимых слоев населения", - сказал Маулен Ашимбаев и призвал заинтересованные стороны усилить совместную работу в этом направлении.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев обратил внимание на проблему суицидов в Казахстане. Он указал, что в обществе уделяется много внимания таким случаям среди молодежи, но еще большую тревогу вызвают самоубийства граждан старше 70 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената."В последние годы в стране уделяется больше внимания проблеме суицидов среди молодежи. Это правильно, в этой возрастной группе есть негативные тенденции. В то же время высоким остается уровень суицидов среди граждан в возрастной группе от 40 до 50 лет и 70-80 лет. Эта тенденция не очень хорошо характеризует наше общество. Особенно суициды среди людей старше 70 лет. Это очень тревожная тенденция", - сказал Ашимбаев.Он отметил, что в этой сфере есть вопросы к деятельности Министерства труда и социальной защиты населения.