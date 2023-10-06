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"Тревожная тенденция". Спикер Сената сделал заявление о суицидах в Казахстане

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 18:00
"Тревожная тенденция". Спикер Сената сделал заявление о суицидах в Казахстане
Изображение от Drazen Zigic на Freepik
Председатель Сената Маулен Ашимбаев обратил внимание на проблему суицидов в Казахстане. Он указал, что в обществе уделяется много внимания таким случаям среди молодежи, но еще большую тревогу вызвают самоубийства граждан старше 70 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

"В последние годы в стране уделяется больше внимания проблеме суицидов среди молодежи. Это правильно, в этой возрастной группе есть негативные тенденции. В то же время высоким остается уровень суицидов среди граждан в возрастной группе от 40 до 50 лет и 70-80 лет. Эта тенденция не очень хорошо характеризует наше общество. Особенно суициды среди людей старше 70 лет. Это очень тревожная тенденция", - сказал Ашимбаев.

Он отметил, что в этой сфере есть вопросы к деятельности Министерства труда и социальной защиты населения.

"
Считаю важным усилить профилактические программы, проводить специальные точечные меры и в этой категории граждан. Особенно важно помогать представителям социально уязвимых слоев населения", - сказал Маулен Ашимбаев и призвал заинтересованные стороны усилить совместную работу в этом направлении.





Источник: tengrinews.kz
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