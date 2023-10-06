"Тревожная тенденция". Спикер Сената сделал заявление о суицидах в Казахстане

Председатель Сената Маулен Ашимбаев обратил внимание на проблему суицидов в Казахстане. Он указал, что в обществе уделяется много внимания таким случаям среди молодежи, но еще большую тревогу вызвают самоубийства граждан старше 70 лет, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
"В последние годы в стране уделяется больше внимания проблеме суицидов среди молодежи. Это правильно, в этой возрастной группе есть негативные тенденции. В то же время высоким остается уровень суицидов среди граждан в возрастной группе от 40 до 50 лет и 70-80 лет. Эта тенденция не очень хорошо характеризует наше общество. Особенно суициды среди людей старше 70 лет. Это очень тревожная тенденция", - сказал Ашимбаев.
Он отметил, что в этой сфере есть вопросы к деятельности Министерства труда и социальной защиты населения.
"
Считаю важным усилить профилактические программы, проводить специальные точечные меры и в этой категории граждан. Особенно важно помогать представителям социально уязвимых слоев населения", - сказал Маулен Ашимбаев и призвал заинтересованные стороны усилить совместную работу в этом направлении.
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.