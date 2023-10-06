"Отмазали от армии": в Минобороны отреагировали на заявления сына бизнесмена

"Казахстанцы в проактивном формате получают госуслугу о статусе прохождения воинской службы. Уведомление призывникам направляется посредством СМС-сообщения контакт-центра 1414 о статусе призыва в армию. Данное оповещение получают молодые парни в возрасте 18-27 лет, подходящие под требования закона о воинской службе, содержащиеся в государственных базах данных. В частности, отвечая на запрос, сообщаем, что должностными лицами УДО Бостандыкского района Алматы 18 и 21 сентября были направлены уведомления через SMS на номер телефона призывника, которые он проигнорировал. Место его работы неизвестно", - отметили в ведомстве.

"В Алматы он зарегистрировался на воинский учет 28 апреля 2023 года. Отсрочка от призыва местными органами военного управления не выдавалась. В настоящее время проводятся мероприятия по вручению уведомления (повестки) лично", - добавили в Минобороны.



В Министерстве обороны отреагировали на заявление сына якобы известного казахстанского общественного активиста и бизнесмена, передает корреспондент Tengrinews.kz.В соцсетях распространяется ролик, на котором парень рассказал о взаимоотношениях с военкоматом.В этой связи редакция обратилась за комментариями в Министерство обороны. В пресс-службе ведомства чуть позже разъяснили ситуацию с парнем.Отмечается, что парень состоял на воинском учете в УДО Алматинского района Астаны с 3 марта 2017 года.