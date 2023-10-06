Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 06 Октября
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.43 KZT
  • €1 = 504.84 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Отмазали от армии": в Минобороны отреагировали на заявления сына бизнесмена

Просмотров:391 Опубликовано: Сегодня, 18:08
"Отмазали от армии": в Минобороны отреагировали на заявления сына бизнесмена
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве обороны отреагировали на заявление сына якобы известного казахстанского общественного активиста и бизнесмена, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В соцсетях распространяется ролик, на котором парень рассказал о взаимоотношениях с военкоматом.

"Мне 15 сентября пришла повестка с армии. Далее 18 сентября, в первый рабочий день, после того как я приехал с командировки из Таджикистана, позвонили сразу с двух военкоматов: Алматы и Астаны. Я не знаю почему, так как никогда не был прописан в столице. Меня спросили, почему я не явился по повестке, на что ответил, что не нахожусь в стране. Они не поверили и начали на меня настоящую охоту...
Потом я объяснил ситуацию своей семье и они сказали улететь мне из Астаны на несколько дней и чтобы я ни с кем не контактировал, потому что мой телефон в то время, возможно, прослушивали. После этого я вернулся в Алматы, потому что объяснили, что всю эту ситуацию разрешили. Я не буду годен до весны по документам", - сказал парень.




В этой связи редакция обратилась за комментариями в Министерство обороны. В пресс-службе ведомства чуть позже разъяснили ситуацию с парнем.

"Казахстанцы в проактивном формате получают госуслугу о статусе прохождения воинской службы. Уведомление призывникам направляется посредством СМС-сообщения контакт-центра 1414 о статусе призыва в армию. Данное оповещение получают молодые парни в возрасте 18-27 лет, подходящие под требования закона о воинской службе, содержащиеся в государственных базах данных. В частности, отвечая на запрос, сообщаем, что должностными лицами УДО Бостандыкского района Алматы 18 и 21 сентября были направлены уведомления через SMS на номер телефона призывника, которые он проигнорировал. Место его работы неизвестно", - отметили в ведомстве.


Отмечается, что парень состоял на воинском учете в УДО Алматинского района Астаны с 3 марта 2017 года.

"В Алматы он зарегистрировался на воинский учет 28 апреля 2023 года. Отсрочка от призыва местными органами военного управления не выдавалась. В настоящее время проводятся мероприятия по вручению уведомления (повестки) лично", - добавили в Минобороны.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика