Сколько получает "самый богатый пенсионер" в Казахстане

"Размер максимальной ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ по состоянию на 1 сентября 2023 года составляет порядка 743 тысяч тенге", - сообщили в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz.

"В 2023 году 4151 вкладчик осуществил более 5 обязательных пенсионных взносов на свои индивидуальные пенсионные счета в максимальном размере в 350 тысяч тенге. Таким образом, в 2023 году размер минимальной заработной платы равен 70 тысячам тенге, то есть максимальный предел для перечисления в ОПВ равен 350 тысячам тенге", - заключили в ведомстве.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 августа 2023 года составил 120 923 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 092 тенге, базовой пенсии - 37 831 тенге", - сообщили в ведомстве.

В Едином накопительном пенсионном фонде озвучили размер самой высокой пенсии Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Выяснилось, что обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ устанавливаются в размере 10 процентов от ежемесячного дохода и не должны превышать 50-кратного размера от минимальной заработной платы в Казахстане.По данным Минтруда, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 1 триллион 924,5 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии - 590,6 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 1 триллион 333,9 миллиарда тенге. По состоянию на 1 августа 2023 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 301 тысяча человек.По состоянию на 2023 год возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 63 года, а для женщин - 61 год.В период с 2023 по 2028 год "пенсионный" возраст женщин не будет меняться и составит 61 год. Максимальный уровень пенсионного возраста - 63 года - начнет действовать с 2031 года.В каком возрасте женщины в Казахстане могут выходить на пенсию:-с 1 января 2022 года - по достижении 60,5 года;-с 1 января 2023 года - по достижении 61 года;-с 1 января 2028 года - по достижении 61,5 года;-с 1 января 2029 года - по достижении 62 лет;-с 1 января 2030 года - по достижении 62,5 года;-с 1 января 2031 года - по достижении 63 летСамый простой способ рассчитать свой срок выхода на пенсию - это воспользоваться пенсионным калькулятором.Женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 53 лет.На 8 лет раньше могут уйти на пенсию вкладчики ЕНПФ, оформившие пенсионный аннуитет.Для этого человек вправе заключить договор со страховой компанией, предоставляющей такую услугу. После чего пенсионный фонд перечисляет компании часть накоплений этого вкладчика и она пожизненно оплачивает клиенту пенсионную страховую выплату.Чтобы заключить договор со страховой компанией и раньше срока получить страховые выплаты, нужно накопить достаточную сумму денег, которая разнится в зависимости от пола и возраста вкладчика. В 2023 году сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета для 55-летнего мужчины составляет 8 миллионов тенге, а для 53-летней женщины - 10,5 миллиона тенге.Например, в числе договоренностей со страховой компанией может быть пункт, по которому после смерти пенсионера пенсионные страховые выплаты еще какое-то время получают его наследники. Лица, работающие на вредном производстве минимум 5 лет, также могут заключить договор пенсионного аннуитета. Возраст для мужчин и женщин составляет 50 лет. То есть за них работодатель должен был не менее 5 лет отчислять обязательные профессиональные пенсионные взносы. При этом, чем младше претендующий на досрочный выход на пенсию, тем больше должна быть сумма, накопленная в ЕНПФ.