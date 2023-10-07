Подорожает ли подсолнечное масло в Казахстане

"Мы говорим, что пошлина пусть остается в размере 20%. Мы требуем, чтобы эти деньги обратно возвратили через субсидии сельхозтоваропроизводителям, вот и все. И профильные министерства это же должны понимать, здесь все очень просто: продал сырье – не продашь готовую продукцию. Продал сырье – значит, у тебя не будет возможности произвести эту продукцию внутри страны", - говорит председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана Ядыкар Ибрагимов

В Казахстане может возникнуть дефицит масличного сырья для производства подсолнечного масла. Переработчики заявляют: урожай с начала года выдался небогатым, а объемы семян, которые государство продает за рубеж, слишком велики, сообщает Zakon.kz.По данным телеканала "КТК", фермеры в Казахстане сообщают, что полей с подсолнухами в Казахстане становится больше, но перерабатывающих заводов осталось мало.По словам сельхозпроизводителей, иностранные рынки не проявляют интереса к готовому подсолнечному маслу, но спрос на казахстанское сырье сохраняется. Это вызывает опасения среди фермеров, что значительная часть семечек будет экспортирована за пределы страны.Это может привести к нехватке продукции на внутреннем рынке и повышению цен на подсолнечное масло для казахстанцев.Предприниматели просят, чтобы государство полностью возвращало им деньги от пошлины и контролировало объемы экспорта семян.В начале 2023 года сообщалось, что в Казахстане молоко подорожало на 33% за год.Заметнее всего за год выросли цены на пастеризованное молоко от 3,2% до 4% жирности: на 31,2%. Сливки подорожали на 30%, а пастеризованное молоко 2,5% жирности выросло в цене на 28,8% за год.