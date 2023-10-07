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Нетрезвый полицейский сбил доставщика еды в Павлодаре

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Нетрезвый полицейский сбил доставщика еды в Павлодаре
Фото Zakon.kz
Доставщик еды был сбит вечером 29 сентября во время полицейской погони за нарушителем правил дорожного движения. Как оказалось позже, за рулем преследуемого автомобиля тоже находился сотрудник правоохранительных органов. Он был нетрезв, передает корреспондент Zakon.kz.

После столкновения со скутером нарушитель попытался скрыться от преследователей бегом, но был пойман.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, совершенного сотрудником полиции, ДП города Павлодара проводится досудебное расследование по статье 345-1 части 2 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – домашний арест. Помимо расследования, департаментом полиции проведено служебное расследование, материалы которого рассмотрены на дисциплинарной комиссии. По результатам сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган. Ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей, и привлечены к дисциплинарной ответственности", – ответили в областном департаменте полиции на запрос редакции Zakon.kz.


В полиции отметили, что правонарушение по указанной статье наказывается штрафом в размере до трех тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.

Сам пострадавший недавно пришел в себя и рассказал подробности случившегося. Как оказалось, 30-летний мужчина вез свой последний за тот день заказ в Кардиологический центр в Усольском микрорайоне.

"Все случилось внезапно, я ничего бы не смог сделать, даже слова не успел сказать. Не первый год работаю водителем и на машине, и на скутере, стараюсь быть аккуратным, соблюдать правила. На мне был жилет, рюкзак светится, фары работают. Потом уж мне сказали, что он уходил от погони и был нетрезв", – говорит собеседник.


Молодой человек получил множество травм, в том числе перелом бедра, тазовых костей, колена со смещением, множество ушибов, серьезный удар по голове и другие повреждения. С места ДТП его доставили в тяжелом состоянии в больницу и сразу направили в операционную.

"Меня потрясло, что виновник ДТП бросил меня умирать, не подбежал, не пытался помочь. Второе – я долго не смогу ходить, месяцев 6-7, будет еще реабилитация. Больше 6 кг врачи запретили поднимать. Как я буду зарабатывать? У меня на попечении сестренка, которую я забрал из детского дома в 2017 году. Приехали из района, я кручусь-верчусь, чтобы нас обеспечить. Живем пока на съемной квартире, взял в кредит машину, толком для себя не жил. Не знаю, как теперь быть, конечно, буду требовать возмещения расходов. Мне даже не столь важно добиваться для него серьезной уголовной ответственности, если он понесет материальную", – говорит собеседник.


Мужчина перенес две тяжелые операции, впереди его ожидает третья. Ее проведут, когда у пациента повысится уровень гемоглобина.


Источник: Zakon.kz
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