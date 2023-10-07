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Токаев провел переговоры с Путиным

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:56
Токаев провел переговоры с Путиным
Фото пресс-службы Акорды
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

После участия в церемонии открытия транзита российского газа в Республику Узбекистан через территорию нашей страны президенты Казахстана и России провели переговоры.

Сообщается, что в ходе встречи лидеры обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран, а также подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и других сферах.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанско-российские отношения, опирающиеся на многовековые традиции дружбы и добрососедства, развиваются по восходящей.

"Что касается сотрудничества между нашими государствами, то оно развивается успешно, является многоплановым. Прежде всего, это сотрудничество, которое носит стратегический характер и характер союзнических взаимоотношений между нашими государствами в самых различных сферах. Сегодня мы стали участниками запуска большого проекта. Действительно, может быть, по цифрам он не столь большой, но проделана большая работа в течение короткого периода времени. Конечно, это будет иметь большое символическое значение и в будущем", – сказал Глава государства.


В свою очередь Владимир Путин отметил высокий уровень двусторонних связей и необходимость их дальнейшего укрепления.

"Ваш приезд в Москву – знаковая вещь. Я вам благодарен за это, а также за то, что сделали проект, который сегодня представили. Он достаточно скромный, на мой взгляд, но это первый и очень важный шаг к сотрудничеству в сфере энергетики в регионе в целом. У нас огромный объем совместной работы. По всем направлениям ситуация развивается весьма позитивно. Я хочу вас за это поблагодарить", - подчеркнул президент России.


Отмечается, что в ходе беседы Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его личный вклад в углубление стратегического партнерства Казахстана и России, а также многоплановых интеграционных связей на евразийском пространстве.


Источник: Тengrinews.kz
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