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Посольство Казахстана обратилось к казахстанцам, находящимся в Израиле

Просмотров:58 Опубликовано: Сегодня, 00:39
Посольство Казахстана обратилось к казахстанцам, находящимся в Израиле
© Times of Israel
Посольство Казахстана в Израиле обратилось к казахстанским гражданам, которые находятся на территории Израиля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности посольство Казахстана в Израиле настоятельно рекомендует всем казахстанским гражданам (в частности находящимся на юге страны), соблюдать указания Командования тыла (https://www.oref.org.il/ru), оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей", - говорится в сообщении.


В ведомстве напомнили телефон посольства Казахстана в Тель-Авиве для экстренной связи: +972 (3) 741 78 05 (дежурный), +972 55 273 38 13 (мобильный, whatsapp), +7 700 111 31 96 (whatsapp).


Утром, 7 октября, боевое крыло ХАМАС бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" объявило о начале беспрецедентной операции. Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

По последним данным, в Израиле в результате атак погибли не менее 200 человек, более 1000 получили ранения. В секторе Газа сообщают о гибели 198 палестинцев, еще 1610 человек получили ранения.


Источник: Tengrinews.kz
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