Назван регион-аутсайдер по качеству дорог в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев назвал Западно-Казахстанскую область аутсайдером по качеству дорог, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В этом году строительство и ремонт дорог ведутся с опозданием. Причина в нехватке материалов и их удорожании. Строительство участка дороги "Жангала - Жанаказан" продолжают уже третий год. 60 километров бездорожья соединяет районный центр с шестью селами. По словам местных жителей, в межсезонье дороги здесь превращаются в сплошное болото.
"Дорога у нас, конечно, плохая. Особенно зимой, весной, летом, когда дождь. Глина. Там на дороге стоим, не проехать. Машины ломаются по дороге. Дорога как шифер, вы же видели там", - говорит житель поселка Сарыколь Утеули Жумашев.
В этом году на строительно-ремонтные работы автотрасс местного значения в ЗКО выделено более 26 миллиардов тенге.
"На эти средства мы планировали в начале года 335 километров отремонтировать. На сегодняшний день работы ведутся. Где-то ремонтные работы завершены на 80 процентов. Планируем полностью все средства освоить", - заявила исполняющая обязанности руководителя Управления пассажирского транспорта и автодорог ЗКО Алия Кабенова.
В регионе только 46 процентов местных автомобильных дорог находятся в удовлетворительном состоянии. По завершению всех работ в этом году этот показатель составит 52 процента, сообщили в профильном ведомстве.
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