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Air Astana бросила всех наших казахстанских граждан в Израиле – казахстанка

Просмотров:35 Опубликовано: Сегодня, 09:28
Air Astana бросила всех наших казахстанских граждан в Израиле – казахстанка
Фото из открытых источников
Алматы. 8 октября. КазТАГ – Авиакомпания Air Astana бросила казахстанских граждан в Израиле, сообщила казахстанка Людмила Большунова.

«Air Astana бросила всех наших казахстанских граждан в Израиле. В консульстве сообщили, чтобы мы выбирались как можем или пересидели в Израиле, и переждали. Причем, наших знакомых, прилетевших из Таллина авиакомпанией Air Baltic, отменив их рейс, вывозят альтернативными рейсами через Анталью. Их вывозят всеми возможными путями, а нас добавили в WhatsApp группу. У меня нет комментариев о нашей авиакомпании и государстве», - написала Большунова на своей странице в социальной сети.


Она приложила скриншоты SMS-уведомлений от Air Astana, сообщающей об отмене рейса из Тель-Авива в Алматы, а также пример уведомления от Air Baltic, сообщающей своим пассажирам, что их вывезут из Израиля в Таллин через Анталью.

Ранее Air Astana заявила, что приостановила все рейсы в Тель-Авив, сохранив лишь запланированный на 8 октября полет в Алматы «при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион». Однако позднее отменила все авиарейсы между странами.


Напомним, 7 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о начале полномасштабной войны между Израилем и движением палестинским движением ХАМАС.

Вечером 7 октября посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам, настоятельно рекомендовав соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.


Источник: kaztag.kz
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