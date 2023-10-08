Казахстан с 80-ю медалями завершил Азиаду. На каком мы месте

Этот результат позволил казахстанцам занять 11-е место в итоговой версии медального зачета: 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых медалей.

Спортивная делегация Казахстана с 10-ю золотыми медалями завершила Азиатские игры и узнала свое место в медальном зачете, передает Tengri Sport.Первое место занял Китай (201-111-71), а далее расположились Япония (52-67-69) и Южная Корея (42-59-89).В топ-5 Казахстан вошел по количеству медалей с 80-ю призовыми места. На первом месте Китай (383 медали), а в пятерку вошли Южная Корея (190 медалей), Япония (188 медалей) и Индия (107 медалей).Добавим, что каратистка Софья Берульцева (свыше 68 килограммов) принесла Казахстану 10-ю золотую медаль, а в топ-3 в своих дивизионах вошли Дидар Амирали (до 67 килограммов) и Данияр Юлдашев (до 84 килограммов).Выиграли казахстанцы и еще несколько медалей на летних Азиатских играх в Ханчжоу. Две медали принесли гимнастки, а казахстанские шахматистки стали бронзовыми призерами АзиадыКазахстанская федерация бокса (КФБ) обозначила свою позицию в отношении спорного судейства на Азиаде: спортивный орган будет судиться с организаторами континентального турнира.