"Для возврата авиабилетов или перебронирования просим обращаться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com.

Если вы находитесь в Тель-Авиве, пожалуйста, обратитесь в авиакомпанию для перебронирования на рейсы других авиакомпаний", - говорится в сообщении.

В авиакомпании Air Astana рассказали, как будут вывозить казахстанцев из Израиля, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сообщается, что из-за ситуации в Израиле рейсы в Тель-Авив авиакомпании Air Astana приостановлены до последующего уведомления.Контакты авиакомпании Air Astana:- центр помощи - help.airastana.com;- горячая линия по вопросам рейсов в/из Израиля (24/7) +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp)Контакты посольства Казахстана в Тель-Авиве:- дежурный: +972 (3) 741 78 05;- мобильный, whatsapp: +972 55 273 38 13;- whatsapp: +7 700 111 31 96.Ранее в Air Astana сообщали, что запланированный по расписанию рейс 8 октября будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион.Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения. Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1700 пострадали.