Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 08 Октября
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.43 KZT
  • €1 = 504.84 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Как будут вывозить казахстанцев из Израиля

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:11
Как будут вывозить казахстанцев из Израиля
Фото: t.me/airastana
В авиакомпании Air Astana рассказали, как будут вывозить казахстанцев из Израиля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что из-за ситуации в Израиле рейсы в Тель-Авив авиакомпании Air Astana приостановлены до последующего уведомления.

"Для возврата авиабилетов или перебронирования просим обращаться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com.


Если вы находитесь в Тель-Авиве, пожалуйста, обратитесь в авиакомпанию для перебронирования на рейсы других авиакомпаний", - говорится в сообщении.


Контакты авиакомпании Air Astana:

- центр помощи - help.airastana.com;
- горячая линия по вопросам рейсов в/из Израиля (24/7) +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp)

Контакты посольства Казахстана в Тель-Авиве:

- дежурный: +972 (3) 741 78 05;
- мобильный, whatsapp: +972 55 273 38 13;
- whatsapp: +7 700 111 31 96.

Ранее в Air Astana сообщали, что запланированный по расписанию рейс 8 октября будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион.

Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения. Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1700 пострадали.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика