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Попугая-беглеца нашли в степи Актобе

Просмотров:58 Опубликовано: Сегодня, 14:08
Попугая-беглеца нашли в степи Актобе
Фото из открытых источников
Компания велосипедистов из Актобе, выехав за грибами, встретили заблудившегося попугая в степи. Волнистый попугай не давал себя поймать, но все же ребятам удалось это сделать, передает Liter.kz со ссылкой на Диапазон.

После публикации в СМИ о найденной птице, велосипедистам написало несколько человек, в том числе девушка Камила.

Она скинула снимки и видео. Попросила сравнить рисунок на крыльях, как доказательство, что птица ее. Так долго попугая я никогда не рассматривала. Это точно ее питомец. И явно любимый, так как Камила сильно переживала, – рассказала Анастасия Сербова.


Как оказалось, попугая зовут Анжела, ей уже пять лет. Из квартиры она вылетела случайно.

Мы сильно переживали, она наша любимица. Искали ее везде, я перевернула весь дом, с родителями искали по соседям, на улице, расспрашивали прохожих, никто ли не видел, – сказала хозяйка птицы Камила.


Публикацию о найденыше увидел папа девушки. И сразу поняли, что это их птица.


Источник: liter.kz
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