Попугая-беглеца нашли в степи Актобе

Она скинула снимки и видео. Попросила сравнить рисунок на крыльях, как доказательство, что птица ее. Так долго попугая я никогда не рассматривала. Это точно ее питомец. И явно любимый, так как Камила сильно переживала, – рассказала Анастасия Сербова.

Мы сильно переживали, она наша любимица. Искали ее везде, я перевернула весь дом, с родителями искали по соседям, на улице, расспрашивали прохожих, никто ли не видел, – сказала хозяйка птицы Камила.

Компания велосипедистов из Актобе, выехав за грибами, встретили заблудившегося попугая в степи. Волнистый попугай не давал себя поймать, но все же ребятам удалось это сделать, передает Liter.kz со ссылкой на Диапазон.После публикации в СМИ о найденной птице, велосипедистам написало несколько человек, в том числе девушка Камила.Как оказалось, попугая зовут Анжела, ей уже пять лет. Из квартиры она вылетела случайно.Публикацию о найденыше увидел папа девушки. И сразу поняли, что это их птица.