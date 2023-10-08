Сколько получат спортсмены за победу на Азиатских играх?

Согласно регламенту выплат, чемпионы Азиады получают 10 тыс долларов, серебряные призеры — 5 тыс долларов, а бронзовые — 3 тыс долларов. Для тренеров эти суммы составляют 5 тыс долларов, 3 тыс долларов и 2 тыс долларов соответственно.

Выплаты за медали спортсменам и тренерам регламентируются постановлением Правительства РК №1345. Суммарные выплаты спортсменам составят не менее $606 000 — это почти 288 млн тенге, передает ИА «NewTimes.kz».Об этом пишет Telegram-канал Спорт Шредингера.За медаль в командных эстафетах и командных видах денежно премируется каждый спортсмен - например, каждый из 13 игроков сборной по водному поло получит по 3 тыс долларов за бронзу.В общем зачете, чемпионы Азиады из Казахстана в сумме получат 140 тыс долларов, серебряные призеры в сумме получат 175 тыс долларов и бронзовые призеры в сумме получат 291 тыс тенге.Напомним, сегодня Казахстан завершил свое выступление на Азиаде. По итогам игр в Ханчжоу Казахстан завоевал 80 медалей — 10 золотых, 22 серебряных и 48 бронзовых.