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МИД Казахстана сделало заявление по ситуации в Израиле

Просмотров:290 Опубликовано: Сегодня, 18:13
МИД Казахстана сделало заявление по ситуации в Израиле
Фото из открытых источников
В Министерстве иностранных дел Казахстана сделали заявление по поводу ситуации в Израиле, передает Tengrinews.kz.

Как заявили в ведомстве, "Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения".

"Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", - сообщил пресс-секретарь МИД Айбек Смадияров.


Он отметил, что Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле.

"Создана горячая линия Посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину", - добавил Смадияров.


Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.

Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.

Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.

Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.


Источник: Tengrinews.kz
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