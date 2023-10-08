Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 08 Октября
+17...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 478.43 KZT
  • €1 = 504.84 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Это издевательство": неходячих людей пригласили на концерт на втором этаже в Караганде

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 20:45
"Это издевательство": неходячих людей пригласили на концерт на втором этаже в Караганде
Кадр из видео
В Караганде для неходячих людей и людей с ограниченными возможностями организовали концерт в местном ДК ко Дню лиц с инвалидностью. Инициативу оценили не все. Горожан возмутило то, что представление проходило в зале на втором этаже, вот только пандусов и лифтов в здании не оказалось. Горожане назвали праздник "издевательством над людьми". В акимате города прокомментировали ситуацию, передает Tengrinews.kz.

Видео из ДК было опубликовано в Instagram–паблике vk_gazeta. На кадрах запечатлено, как посетителя на колясках пытаются спуститься с лестницы.



"Это издевательство, надо организаторов так посадить и пусть попробуют", - пишут пользователи сети.


В акимате города ситуацию назвали "неприятной" и извинились.

"По данной ситуации хотим пояснить, что в этот день в доме культуры была организована концертная программа, прошло награждение активных жителей с вручением подарков и денежных сертификатов.

Для людей, которые не могли самостоятельно подняться на второй этаж, была организована помощь.

Также сообщаем, что в здании ДК проведены работы по адаптации для людей с инвалидностью, но для устройства пандуса на второй этаж в здании, построенном в 1960-х годах, нет технической возможности", - сообщает акимат города.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика