"Это издевательство": неходячих людей пригласили на концерт на втором этаже в Караганде

"Это издевательство, надо организаторов так посадить и пусть попробуют", - пишут пользователи сети.

"По данной ситуации хотим пояснить, что в этот день в доме культуры была организована концертная программа, прошло награждение активных жителей с вручением подарков и денежных сертификатов.



Для людей, которые не могли самостоятельно подняться на второй этаж, была организована помощь.



Также сообщаем, что в здании ДК проведены работы по адаптации для людей с инвалидностью, но для устройства пандуса на второй этаж в здании, построенном в 1960-х годах, нет технической возможности", - сообщает акимат города.

В Караганде для неходячих людей и людей с ограниченными возможностями организовали концерт в местном ДК ко Дню лиц с инвалидностью. Инициативу оценили не все. Горожан возмутило то, что представление проходило в зале на втором этаже, вот только пандусов и лифтов в здании не оказалось. Горожане назвали праздник "издевательством над людьми". В акимате города прокомментировали ситуацию, передает Tengrinews.kz.Видео из ДК было опубликовано в Instagram–паблике vk_gazeta. На кадрах запечатлено, как посетителя на колясках пытаются спуститься с лестницы.В акимате города ситуацию назвали "неприятной" и извинились.