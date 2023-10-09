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Ужесточить условия кредитования для борьбы с игроманией и наркоманией хотят в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:20
Ужесточить условия кредитования для борьбы с игроманией и наркоманией хотят в Казахстане
Фото из открытых источников
Астана. 8 октября. КазТАГ – Ужесточить условия кредитования для борьбы с игроманией и наркоманией хотят в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки заемщика, имеющего признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, составляет 0,25. Для целей настоящего пункта под заемщиком, имеющим признаки лица, активно вовлеченного в игорный бизнес, понимается физическое лицо, совершившее за последние шесть месяцев более трех платежей в пользу организатора игорного бизнеса на сумму более Т300 тыс.», - говорится в проекте поправок в некоторые нормативные правовые акты по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности.


В обосновании к поправке указано, что оно вносится «в целях ужесточения выдачи кредитов гражданам для участия в азартных играх».

«Типы клиентов, чей статус и (или) чья деятельность повышают риск ОД/ФТ (отмывания денег и финансирования терроризма – КазТАГ), включают, но не ограничиваются: 16) клиенты, являющиеся держателями 10 и более платежных карточек; 17) клиенты, являющиеся резидентами стран с высоким риском незаконного производства, оборота и (или) транзита наркотиков; 18) клиенты, осуществившие в течение последних шести месяцев три и более платежей в пользу организатора игорного бизнеса на сумму более Т300 тыс.; 19) клиенты, включенные в перечень лиц, ограниченных в участии в азартных играх и (или) пари; 21) клиенты, не достигшие возраста 21 года», - сказано в еще одном предлагаемом дополнении.
В обосновании к нему сказано, что оно вносится «в целях минимизации рисков использования банковских продуктов в сфере незаконного оборота наркотиков и противодействия формирования игровой зависимости (лудомании) у граждан РК».


Источник: kaztag.kz
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