Массовое отравление детей в Караганде: комиссия завершила проверку

"Сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля, которые были в составе комиссии, выявили нарушения в пищеблоке – там нашли насекомых. Кроме того, питьевая вода находилась в умывальной комнате, где дети моются, совершают утренние гигиенические процедуры. Это противоречит правилам санитарно-эпидемиологической безопасности", - сообщил член комиссии.

"Есть норма – обеспечить детей одеждой и постельными принадлежностями в одинаковом объеме, независимо от того, ходячий ребенок или лежачий. Норма отпуска белья для ребенка, который по состоянию здоровья только лежит, должна быть другой. Такому ребенку нужно чаще выделять простыни, наволочки. Ему не нужны ботинки, сапоги. Поэтому комиссия приняла решение обозначить эту проблему перед профильным министерством", - сказал источник "Патриота".

"Санитары получают около ста тысяч тенге. При этом на одного санитара приходится от шести до восьми детей. Детки особенные, они болеют. Есть лежачие, есть буйные. Санитары работают в тяжелых условиях – и эмоционально, и физически. Поэтому комиссия дала рекомендацию руководству управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области направить письма в Министерство просвещения, Министерство труда, уполномоченному по правам человека по оказанию содействия в разрешении вопроса по изменению штата, введению в штат дополнительных сотрудников и по повышению заработной платы санитарам и другим должностным лицам центра по оказанию медико-социальных услуг", - сказал источник.

"Материалы переданы в прокуратуру региона. Расследование уголовного дела находится в производстве управления специальных прокуроров ГУ "Прокуратура Карагандинской области". Что касается причин отравления детей и гибели двоих детей, то судебно-медицинская экспертиза еще проводится в рамках уголовного дела", - сообщил член комиссии.

Источник, являвшийся членом комиссии, сообщил "Патриоту" итоги проверки в центре. Комиссия под председательством заместителя акима Карагандинской области Ермека Алпысова проверяла условия проживания детей: постель, вещи, условия досуга, качество оказания медицинской помощи, пожарную безопасность и пищеблок.Также в центре выявлены нарушения пожарной безопасности: некоторые провода не были изолированы. Розетки находились в небезопасных местах.Комиссия выявила неправильное распределение постельных принадлежностей для детей.Также комиссия пришла к выводу, что в детском центре большая текучка кадров, что не является нормой.Собеседник отметил, что из-за низкой зарплаты и сложных условий труда сотрудники увольняются.Отмечается, что комплексная судебно-медицинская экспертиза в рамках уголовного дела еще проводится.Напомним, в начале августа в центре по оказанию специальных соцуслуг произошло массовое отравление детей.Позже жительница Караганды обвинила администрацию центра по оказанию специальных социальных услуг, где ранее содержалась ее 9-летняя дочь-инвалид, в растрате пособий. По словам женщины, исходя из полученных ею документов, дочери покупали бюстгальтеры и обувь, при том что девочка не ходила. Мать девочки рассказала, что со счета дочери пропало около миллиона тенге.