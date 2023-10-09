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О "мертвых душах" в КТЖ рассказали в Генпрокуратуре

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:29
О "мертвых душах" в КТЖ рассказали в Генпрокуратуре
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В филиалах ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" выявили факты незаконного начисления премий и выплат 742 несуществующим работникам на сумму более 10 миллионов тенге. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай, передает Tengrinews.kz.

По его словам, в акмолинском филиале предприятия на протяжении семи лет выплачивались денежные средства пенсионерке после ее смерти.


В Караганде руководитель кадрового подразделения путем внесения своих родителей в список пенсионеров-железнодорожников в течение пяти лет обеспечивал им льготы, компенсационные выплаты и премии на сумму более одного миллиона тенге.

"По актам прокурорского надзора принимаются меры по возврату незаконно выплаченных сумм, назначены аудиторские проверки. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.


Источник: Tengrinews.kz
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