О "мертвых душах" в КТЖ рассказали в Генпрокуратуре

По его словам, в акмолинском филиале предприятия на протяжении семи лет выплачивались денежные средства пенсионерке после ее смерти.

"По актам прокурорского надзора принимаются меры по возврату незаконно выплаченных сумм, назначены аудиторские проверки. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

В филиалах ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" выявили факты незаконного начисления премий и выплат 742 несуществующим работникам на сумму более 10 миллионов тенге. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Дархан Дүйсембай, передает Tengrinews.kz.В Караганде руководитель кадрового подразделения путем внесения своих родителей в список пенсионеров-железнодорожников в течение пяти лет обеспечивал им льготы, компенсационные выплаты и премии на сумму более одного миллиона тенге.