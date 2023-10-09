Запасы на век: как долго Казахстан может качать нефть

Запасов нефти и газа может хватить Казахстану на срок от 60 до 100 лет. Такие данные LS
предоставили в министерстве промышленности и строительства.
В ответ на запрос редакции сообщается, что на начало этого года на государственном учете находилось 307 нефтяных месторождений с объемом запасов в 4,4 млрд тонн.
"При ежегодной добыче 80 млн тонн обеспеченность отрасли составит более 60 лет", – сообщили в ведомстве.
Что касается месторождений природного газа, то их в Казахстане 287. Объемы данного сырья – 1,3 трлн куб. м. И в среднем при ежегодной добыче в 20 млрд куб. м обеспеченность составит порядка 60 лет.
"Запасы растворенного в нефти газа 242 месторождений – 1,3 трлн куб м. При добыче порядка 100 млн тонн ежегодно сырья хватит более чем на 100 лет", – считают в министерстве.
Вместе с тем сообщается, что за годы независимости (с 1991 года) запасы черного золота увеличились с 2,9 млрд тонн до 4,4 млрд тонн (прирост 1,5 млрд тонн, 34%), растворенного в нефти газа такое стало больше: с 1 трлн куб. м до 1,35 трлн куб. м (прирост 0,35 трлн куб. м, 35%).
По данным ведомства, в 2021-2022 годах инвестиции в геологоразведку на углеводороды составили 1,6 трлн тенге.
Ранее глава QazaqGaz Санжар Жаркешов сообщил, что на данный момент Казахстан находится на 15 месте в мире по запасам газа.
По его словам, сейчас одобренные и извлекаемые объемы составляют 4 трлн куб. м, а прогнозные – 62 трлн куб. м. Он считает, что если в Казахстане смогут конвертировать эти 62 трлн куб. м в доказанные разведданные, то страна сможет войти в топ-10 стран.
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