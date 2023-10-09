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Запасы на век: как долго Казахстан может качать нефть

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Запасы на век: как долго Казахстан может качать нефть
фото: lsm.kz
Запасов нефти и газа может хватить Казахстану на срок от 60 до 100 лет. Такие данные LS предоставили в министерстве промышленности и строительства.

В ответ на запрос редакции сообщается, что на начало этого года на государственном учете находилось 307 нефтяных месторождений с объемом запасов в 4,4 млрд тонн.

"При ежегодной добыче 80 млн тонн обеспеченность отрасли составит более 60 лет", – сообщили в ведомстве.


Что касается месторождений природного газа, то их в Казахстане 287. Объемы данного сырья – 1,3 трлн куб. м. И в среднем при ежегодной добыче в 20 млрд куб. м обеспеченность составит порядка 60 лет.

"Запасы растворенного в нефти газа 242 месторождений – 1,3 трлн куб м. При добыче порядка 100 млн тонн ежегодно сырья хватит более чем на 100 лет", – считают в министерстве.


Вместе с тем сообщается, что за годы независимости (с 1991 года) запасы черного золота увеличились с 2,9 млрд тонн до 4,4 млрд тонн (прирост 1,5 млрд тонн, 34%), растворенного в нефти газа такое стало больше: с 1 трлн куб. м до 1,35 трлн куб. м (прирост 0,35 трлн куб. м, 35%).

По данным ведомства, в 2021-2022 годах инвестиции в геологоразведку на углеводороды составили 1,6 трлн тенге.

Ранее глава QazaqGaz Санжар Жаркешов сообщил, что на данный момент Казахстан находится на 15 месте в мире по запасам газа.


По его словам, сейчас одобренные и извлекаемые объемы составляют 4 трлн куб. м, а прогнозные – 62 трлн куб. м. Он считает, что если в Казахстане смогут конвертировать эти 62 трлн куб. м в доказанные разведданные, то страна сможет войти в топ-10 стран.


Источник: lsm.kz
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