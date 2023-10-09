Запасы на век: как долго Казахстан может качать нефть

"При ежегодной добыче 80 млн тонн обеспеченность отрасли составит более 60 лет", – сообщили в ведомстве.

"Запасы растворенного в нефти газа 242 месторождений – 1,3 трлн куб м. При добыче порядка 100 млн тонн ежегодно сырья хватит более чем на 100 лет", – считают в министерстве.

Ранее глава QazaqGaz Санжар Жаркешов сообщил, что на данный момент Казахстан находится на 15 месте в мире по запасам газа.