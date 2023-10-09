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Не застрахованным в ОСМС казахстанцам могут запретить водить авто

Просмотров:344 Опубликовано: Сегодня, 11:10
Не застрахованным в ОСМС казахстанцам могут запретить водить авто
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Казахстанцам, не застрахованным в системе ОСМС, могут запретить водить авто и владеть оружием. Такие меры предложило Министерство здравоохранения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметила глава Минздрава Ажар Гиният на правительственном часе в Мажилисе, в настоящее время финансовая система неспособна справиться с растущими затратами по актуарным расчетам, поэтому Фонд социального медицинского страхования предполагает, что она не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем.

"Для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости системы следует учитывать следующие необходимые условия: с 2025 года каждый гражданин будет подавать обязательную налоговую декларацию. Таким образом, станут известны доходы незастрахованных граждан, и в систему ОСМС предполагается вовлечь около 700 тысяч человек", - сказала Ажар Гиният.


Кроме этого, около 1,5 миллиона человек с низкими доходами, проживающие в селах, будут застрахованы за счет бюджетных средств. Предполагается, что охват составит не менее 95 процентов населения к 2026 году.

Также планируется поэтапное повышение ставок взносов государства и работодателей. В настоящее время ограничены взносы в систему ОСМС граждан, зарабатывающих более 700 тысяч тенге. В этой связи Минздрав предлагает исключить верхний предел базы (10 МЗП) для расчета отчислений работодателей.

"Кроме того, предлагается ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги. Например, вождение автомобиля, хранение оружия и прочее", - заявила Гиният.


По ее словам, при выполнении данных условий будет сохранена финансовая устойчивость фонда.

По данным Минздрава, на сегодня в Казахстане более 3,3 миллиона граждан, не застрахованных в системе ОСМС. Большинство из них безработные либо самостоятельно занятые, не имеющие подтвержденного постоянного дохода, а также социального статуса безработных.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • 4145god
 Винипух (Посетители) Сегодня, 11:58
Вообще с катушек съехали....люди на работу не могут устроится,подрабатывают случайным заработком а тут ещё проблему создают....
 
 

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