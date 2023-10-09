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Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы

Просмотров:322 Опубликовано: Сегодня, 12:56
Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы
Кадр из видео
В военном суде Алматы вынесли приговор сыну депутата Мажилиса Даулета Турлыханова, передает корреспондент Tengrinews.kz из зала суда.

На скамье подсудимых оказался 20-летний Нурасыл Болат, который является четвертым по счету сыном и самым младшим из всех шести детей Турлыханова. Его обвиняют в избиении алматинских супругов-юристов Олега Чернова и Анны Дмитриевич. Изучив все материалы дела и выслушав стороны, суд пришел к следующему выводу:

"Признать Нурасыла Болата виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1 и 5 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса, и назначить наказание в виде штрафа на сумму один миллион 700 тысяч тенге", - зачитал судья Дихан Алиаскаров приговор Нурасылу Болату.


Сын Турлыханова также должен выплатить по 500 тысяч тенге двум потерпевшим, 1,6 миллиона тенге за услуги адвокатов и 10 тысяч тенге госпошлины. Суд также взыскал с него 15 МРП в фонд компенсации потерпевших.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 11 февраля этого года в Алматы. Нурасыл Болат сильно избил супругов-адвокатов Чернова и Дмитриевич. Позже выяснилось, что сын Турлыханова является рядовым срочной службы.

Сам Даулет Турлыханов позже подтвердил корреспонденту Tengrinews.kz, что подозреваемый в нападении на юристов в Алматы - его сын. В городском департаменте полиции данный факт зарегистрировали по статье 293 Уголовного кодекса "Хулиганство".

Позже стало известно, что Нурасыла Болата не должно было быть в месте, где он избил юриста, так как он в это время должен был служить в армии в Отаре.



Источник: Tengrinews.kz
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