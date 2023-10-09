Военнослужащий Нацгвардии умер в Астане. Мать парня сделала заявление

Кайсар в мае текущего года получил диплом юриста, окончив Карагандинский университет, и сразу же после вручения поехал в военкомат. У него были планы на жизнь, он собирался связать свою судьбу с военной стезей, ушел в армию добровольно. Очень исполнительный, ответственный мальчик. Очень спокойный и неконфликтный", - поделилась в интервью корреспонденту тетя молодого человека Асель Далабаева.

"Нам говорят, что он произвел случайный выстрел в подбородок. И пуля вышла с другой стороны головы. Также изначально нам сказали, что есть все видеозаписи, что сможем все увидеть. Что якобы это произошло случайно.

Сегодня мы приехали в воинскую часть, и нам сообщают: "Извините, оказывается, камер нет", а еще говорят, что якобы в комнате он был один. Начинают говорить, что, возможно, у него была девушка. Хотя девушки у него точно нет", - рассказала Далабаева.

"Родители побыли рядом с сыном, сходили вместе в кафе поесть, прогулялись. Приезжал близкий друг. У него хорошая семья, благополучная. Родители не в разводе, как сейчас стараются преподнести. У него мама очень ответственная - проверила сына на всякий случай, на теле не было ни синяков, ничего такого. Каждая мама волнуется. Особенно после слухов, что творится в армии. Мама привезла ему чистые, постиранные вещи. Все было хорошо", - поделилась тетя погибшего солдата.

"Я мама Кайсара Султанова. Мой сын сам вызвался служить в рядах армии и был призван 20 июня 2023 года. В субботу у нас была встреча с 10 утра до 17:45 вечера. При беседе с сыном он не жаловался, что его кто-то обижает. Все было нормально. Настрой у него был хороший, никаких отрицательных новостей не было. У нас в семье все хорошо. Сегодня ночью мне позвонили, сказали, что мой сын застрелился.

"09 октября текущего года около 01:20 военнослужащий военной части 6636, призванный из Темиртау, находясь в составе дежурного подразделения, допустил огнестрельное саморанение в голову из штатного оружия, несовместимое с жизнью. Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование", - сообщили корреспонденту в пресс-службе Национальной гвардии.

Военнослужащий Национальной гвардии скончался в Астане. Об инциденте редакции сообщили родные погибшего солдата, передает корреспондент Tengrinews.kz.В редакцию Tengrinews.kz обратились родные солдата Нацгвардии, которые сообщили о его смерти. По словам родных, предположительно, молодой человек скончался от случайного выстрела."Я сестра мамы Кайсара Султанова, которого не стало 8 октября во время службы в воинской части 6636 Нацгвардии. Буду говорить от лица сестры с ее разрешения.По словам женщины, смерть племянника произошла в результате выстрела в голову. Однако как это могло произойти, пока неизвестно. Также неизвестно, был ли выстрел случайным или же молодой человек совершил суицид.По ее словам, за день до произошедшего, 7 октября, у молодого человека был увольнительный, и в свой выходной он встретился с родителями, которые специально приехали в Астану для встречи с сыном.Сейчас семья ожидает, когда им выдадут тело после судебной экспертизы.С версиями о предполагаемом суициде или случайном выстреле мама погибшего Кайсара не согласна. В интервью корреспонденту Сауле Тлеубергенова сообщила, что сейчас задается вопросом, почему, отправив служить живого сына, она вынуждена забирать его тело.Мой сын не хулиган, не задиристый. Очень ответственный. Немногословный и исполнительный. Поэтому то, что сейчас трактуют, что он сам застрелился, - с этим не согласна. Я хочу знать правду. Почему я отправила сына живым и сейчас должна забирать его тело? В чем причина? Почему мой сын умер?" - задается вопросами мать погибшего солдата.В пресс-службе Национальной гвардии инцидент подтвердили. А также сообщили, что причины и обстоятельства гибели выясняются.Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению в интересах следствия.Корреспондент Tengrinews.kz направила официальный запрос в Министерство внутренних дел с просьбой прокомментировать случившееся.