"Это коснется миллионов казахстанцев". Аналитики предупредили об опасности практики "кулуарных" решений

"В список специфических товаров для контроля попала даже детская обувь. Мы перепроверили, это правда. Дело в том, что код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. - Прим.) даже на 10 знаках - слишком широкая группа, чтобы использовать в качестве критерия.

Речь уже не о "крупняках" и "олигархах" - через регулирование цифровых платформ и технологичного бизнеса скоро это коснется миллионов казахстанцев. Последние примеры войны Комитета транспорта (даже не министерства) с таксистами это доказывают", - указали эксперты.

"Невозможно владеть всей информацией. Поэтому и нужны публичные обсуждения для учета всевозможных мнений и транспарентности. Для долгосрочного экономического развития нужно, самое главное, понятное и предсказуемое поле. Вместо этого мы вводим огромную неопределенность, при которой ни один бизнес не может чувствовать себя в безопасности. Проблема может "прилететь" откуда угодно", - заключили эксперты.

Как пояснили в Desht, в конце 2022 года был подписан закон "О контроле специфических товаров" "для обеспечения нацбезопасности и международных обязательств". В соответствии с ним ведется список специфических товаров, и утверждает его госорган. Летом этот список был внезапно расширен.Предприниматели - экспортеры и импортеры - пожаловались, что теперь не могут исполнить контракты, их товары застряли на складах. Убытки идут на миллиарды, бизнес находится под угрозой закрытия.Госорганы, в соответствии с "законами Паркинсона", просят все больше полномочий и ресурсов, при этом хотят меньше подконтрольности. Не подвергая сомнению честность и благородство их руководителей, система в целом становится все более рискованной для ведения бизнеса.В Desht напомнили, что в рамках указа о дебюрократизации было поручено убрать "излишнюю законодательную регламентацию норм, которые в целях оперативности должны определяться госорганами"."Простыми словами, это передача полномочий от Парламента к исполнительной власти. Мы тогда предупреждали, что это одна из самых опасных реформ.Вся история экономического процветания западных стран связана с борьбой представительной власти с произволом со стороны исполнительной. Нарушить эту логику - повесить гири на долгосрочное развитие страны", - написали аналитики.Как отметили в Desht, кулуарное принятие решений повышает риск их низкого качества.