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"Это коснется миллионов казахстанцев". Аналитики предупредили об опасности практики "кулуарных" решений

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 16:17
"Это коснется миллионов казахстанцев". Аналитики предупредили об опасности практики "кулуарных" решений
Фото из открытых источников
Как пояснили в Desht, в конце 2022 года был подписан закон "О контроле специфических товаров" "для обеспечения нацбезопасности и международных обязательств". В соответствии с ним ведется список специфических товаров, и утверждает его госорган. Летом этот список был внезапно расширен.

Предприниматели - экспортеры и импортеры - пожаловались, что теперь не могут исполнить контракты, их товары застряли на складах. Убытки идут на миллиарды, бизнес находится под угрозой закрытия.

"В список специфических товаров для контроля попала даже детская обувь. Мы перепроверили, это правда. Дело в том, что код ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. - Прим.) даже на 10 знаках - слишком широкая группа, чтобы использовать в качестве критерия.


Госорганы, в соответствии с "законами Паркинсона", просят все больше полномочий и ресурсов, при этом хотят меньше подконтрольности. Не подвергая сомнению честность и благородство их руководителей, система в целом становится все более рискованной для ведения бизнеса.

Речь уже не о "крупняках" и "олигархах" - через регулирование цифровых платформ и технологичного бизнеса скоро это коснется миллионов казахстанцев. Последние примеры войны Комитета транспорта (даже не министерства) с таксистами это доказывают", - указали эксперты.


В Desht напомнили, что в рамках указа о дебюрократизации было поручено убрать "излишнюю законодательную регламентацию норм, которые в целях оперативности должны определяться госорганами".

"Простыми словами, это передача полномочий от Парламента к исполнительной власти. Мы тогда предупреждали, что это одна из самых опасных реформ.

Вся история экономического процветания западных стран связана с борьбой представительной власти с произволом со стороны исполнительной. Нарушить эту логику - повесить гири на долгосрочное развитие страны", - написали аналитики.

Как отметили в Desht, кулуарное принятие решений повышает риск их низкого качества.

"Невозможно владеть всей информацией. Поэтому и нужны публичные обсуждения для учета всевозможных мнений и транспарентности. Для долгосрочного экономического развития нужно, самое главное, понятное и предсказуемое поле. Вместо этого мы вводим огромную неопределенность, при которой ни один бизнес не может чувствовать себя в безопасности. Проблема может "прилететь" откуда угодно", - заключили эксперты.


Источник: Tengrinews.kz
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