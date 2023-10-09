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Людей уже нет, а медпомощь оказывается - депутат о "мертвых душах" в системе ОСМС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:18
Людей уже нет, а медпомощь оказывается - депутат о "мертвых душах" в системе ОСМС
Фото из открытых источников
Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил о коррупции в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает корреспондент Tengrinews.kz.

"К сожалению, в системе ОСМС, Фонда социального медицинского страхования существует проблема коррупции. Бороться с этим следует систематически. Если мы этого не сделаем, вся государственная политика будет разрушена", - заявил Базарбек на правительственном часе в Мажилисе.


Он добавил, что, по данным проверки прокуроров, в Казахстане выявили 2,5 тысячи "мертвых душ" в системе ОСМС.

"Кто-то уже умер, кто-то уже не проживает в соответствующем населенном пункте, но они получают медицинскую помощь. Это же ведь ущерб бюджету. (...) Где уголовные дела? Надо, чтобы было возбуждено уголовное дело. Было коррупционное правонарушение, почему нет ответственности соответствующей?" - сказал депутат.


Он обратился к Минздраву с требованием предоставить информацию касательно таких правонарушений.

"В 2023 году было выделено в сфере здравоохранения 2,5 триллиона тенге. Об этом отчитывалась и министр здравоохранения. Но мы не знаем до сегодняшнего дня, куда был потрачен 1 триллион тенге. Кому в карман или куда? До сих пор не знаем, куда ушли эти деньги. Поэтому любой вопрос мы должны начинать с коррупционных рисков", - заявил Базарбек.


Ранее депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал, где Фонд медстрахования "потерял" почти 2 триллиона тенге.

Напомним, в сентябре бывшему директору филиала Фонда социального медицинского страхования в Мангистауской области Руслану Бектубаеву вынесли приговор в виде ограничения свободы сроком на три с половиной года. Суд установил, что, будучи главой филиала фонда, он нанес ущерб государству на сумму более 28,5 миллиона тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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