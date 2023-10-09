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"Сбил рабочего, врезался в КамАЗ": 5 человек погибли в ДТП на трассе Караганда - Астана

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 18:27
"Сбил рабочего, врезался в КамАЗ": 5 человек погибли в ДТП на трассе Караганда - Астана
Кадр из видео
Крупная авария произошла на трассе Караганда - Астана. Водитель автомобиля Ford Ranger сбил дорожного работника, а затем врезался в грузовик. В результате ДТП погибли пять человек, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Авария произошла в 50 километрах от поселка Осакаровка. Видео с места происшествия появились в социальных сетях. На кадрах запечатлен разбитый всмятку Ford Ranger и образовавшийся затор на участке дороги, где произошло ДТП.

По данным пресс-службы ДП Карагандинской области, водитель Ford Ranger двигался со стороны Караганды в направлении столицы.



"Водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дорожного рабочего, после чего столкнулся со стоящим грузовым автомобилем КамАЗ. В результате ДТП рабочий, водитель автомобиля Ford Ranger и трое пассажиров, находившихся в салоне данного транспортного средства, от полученных травм скончались на месте", - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.


Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники дорожно-патрульной службы. По факту ДТП ведется досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Назначены экспертизы.

"ДП Карагандинской области предупреждает водителей быть внимательными на дороге и строго соблюдать скоростной режим", - добавили в пресс-службе департамента полиции региона.


Ранее сообщалось, что в Костанайской области рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с двумя авто. ДТП произошло на автодороге Алматы - Екатеринбург, 68-летний водитель международного рейсового автобуса сообщением Екатеринбург - Рудный столкнулся с Kia Sportage и МА3-551605, припаркованными на обочине. Пострадали водители легковушки и автобуса, а также один из 18 пассажиров рейсового автобуса.


Источник: Tengrinews.kz
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