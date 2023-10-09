Наценки доходят до 120 процентов - депутат возмутился ценами на лекарства в аптеках

"Да, цены хорошие, они преподносят это как социальную аптеку. Есть определенный перечень лекарственных средств. Я вот проживаю по улице Сауран (в Астане. - Прим.). В одном только ЖК есть три-четыре аптеки, и в каждой из них разные цены. Вот я закупился лекарствами в вашей аптеке. "Терафлю" на рынке - 500 тенге, а я здесь купил за 230 тенге. "Стрепсилс" я купил за 1 200 тенге, а в городских он стоит намного выше. "Линекс" - тоже наценка 40 процентов. На некоторые лекарства наценки доходят до 120 процентов", - возмутился Даулет Мукаев.

"Мы должны знать перечень социально необходимых препаратов. Разница в ценах должна составлять не более 10 процентов. Сколько это может продолжаться? Аптеки превратились в большой бизнес. Иногда не можешь найти продуктовый магазин, зато аптек очень много", - добавил мажилисмен.

Депутата Мажилиса Даулета Мукаева возмутили цены на лекарства в казахстанских аптеках, передает корреспондент Tengrinews.kz.Сегодня на правительственном часе в Мажилисе министр здравоохранения Ажар Гиният выступила с докладом о проблемах и перспективах развития системы обязательного социального медицинского страхования. Перед заседанием прошла медицинская выставка, на которой продемонстрировали работу передвижных аптек.Лекарства в них, по словам депутата Мукаева, гораздо дешевле, чем в городских аптеках.Он спросил у руководства Минздрава, кто устанавливает цены в казахстанских аптеках и почему они настолько превышают предельно допустимый уровень.Ранее в сети появилась информация о том, что в Казахстане шестая часть всех лекарств является контрафактной продукцией. В Минздраве провели проверку и выяснили, что на территории республики "не было выявлено и зарегистрировано фактов нарушения в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий".