Самолёт Air Astana вылетел за казахстанцами в Тель-Авив

Air Astana выполняет вывозной рейс из Тель-Авива в Алматы, сообщили в пресс-службе авиакомпании.



По её данным, самолёт вылетел из Алматы в Тель-Авив в 8.00. Обратный рейс с казахстанцами на борту прибывает в Алматы примерно в 23.45 по местному времени. Как сообщалось ранее, авиакомпания выполнит эвакуационный рейс с технической посадкой в Актау.



По данным Министерства иностранных дел, 118 граждан Казахстана, которые находятся сейчас на территории Израиля, после последних событий изъявили желание вернуться в РК. Открыта горячая линия экстренной связи для помощи гражданам Казахстана в Израиле по номеру 8 (7172) 72-05-00.