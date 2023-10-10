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Смаилов поручил госорганам стабилизировать цены на продукты

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 10:03
Смаилов поручил госорганам стабилизировать цены на продукты
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства 10 октября рассказал, с чем связано снижение инфляции в Казахстане до 11,8%, и дал поручения акиматам и госорганам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что за девять месяцев 2023 года реальный рост экономики составил 4,7% к соответствующему периоду прошлого года.

"Положительную тенденцию показывает реальный сектор. Горнодобывающая промышленность выросла на 5,4% за счет роста добычи нефти и природного газа. Рост в обрабатывающей промышленности составил 3,2%. Машиностроение выросло более чем на 27%. Значительный рост зафиксирован в легкой промышленности – почти на 15% – за счет увеличения производства текстильных изделий более чем на 27%", – сказал Алихан Смаилов.


По его словам, в стране стали производить почти на 7% больше пластмассовых изделий, на 3% больше продуктов питания и напитков, на 1,5% больше продукции химической промышленности. Обеспечены также высокие темпы роста в строительном секторе. Отрасль выросла почти на 13%, введено 11,7 млн м² жилья.

"В секторе услуг рост наблюдается в торговле – на 10%, связи – свыше 8% и транспорте – на 7%. Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 15,8%. Благодаря принятым мерам наблюдается снижение инфляции до 11,8%", – подчеркнул премьер-министр.


Он напомнил членам кабмина, что до конца года осталось два с половиной месяца, и поручил усилить работу, чтобы нарастить темпы роста во всех сферах экономики.

"Всем ответственным госорганам и акиматам необходимо продолжить активную работу по стабилизации цен на продовольственные товары и стимулированию отечественного производства продуктов питания. Важно ускорить реализацию инвестиционных проектов в несырьевых секторах, в том числе в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT, туризме и других сферах с привлечением зарубежных и отечественных инвесторов", – распорядился глава кабмина.


Также, по словам Смаилова, необходимо продолжить работу по улучшению условий для развития малого и среднего бизнеса, поддержке предпринимательских инициатив, стимулированию создания новых рабочих мест.

Еще одно поручение касается администраторов бюджетных программ. Им премьер поручил до конца года обеспечить полное и эффективное освоение средств, в том числе по инвестиционным и инфраструктурным проектам, которые финансируются из бюджета.

Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства доложил о темпах роста экономики, которые замедлились из-за плохого урожая и падения валового выпуска в сфере сельского хозяйства.


Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 10:27
Всё в процентах растет, а народ как жил от зарплаты до зарплаты так и живет и при этом еще в кредитах.
 
 

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