Какие продукты и услуги подорожали в Казахстане

"Замедление годовой инфляции происходит в условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики и постепенного исчерпания высокой базы 2022 года, снижения глобального инфляционного давления и издержек производства. В структуре инфляции годовые темпы роста всех компонент демонстрировали замедление. Месячная инфляция также замедлилась до 0,6%. Однако темпы ее роста все еще значительно превышают среднеисторические значения", - сказал Берик Шолпанкулов.

"Сезонно дешевеет плодоовощная продукция, но темпы сезонного снижения ниже обычного. В результате месячная продовольственная инфляция превышает свое среднеисторическое значение", - сказал Берик Шолпанкулов.

"В сентябре зафиксирован рост цен на одежду и обувь, медикаменты, твердое топливо. При этом отмечается снижение цен на бытовые приборы", - отметил Берик Шолпанкулов.

"Рост тарифов ЖКУ, реализуемый в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", в сентябре 2023 года замедлился до 0,4%, в годовом выражении – 13,6%. Сохраняется рост цен на нерегулируемые услуги. Ввиду начала нового учебного года ускорился рост цен на услуги образования. Помимо этого отмечается рост арендной платы, стоимости услуг транспорта, амбулаторных услуг", - сказал Берик Шолпанкулов.

Зампредседателя Национального банка Берик Шолпанкулов на заседании правительства 10 октября отчитался о ситуации с инфляцией в Казахстане. Он рассказал, какие продукты и услуги подорожали в стране, сообщает Zakon.kz.Годовая инфляция, по словам Берика Шолпанкулова, снижается седьмой месяц подряд. Текущий ее уровень составляет 11,8%.Продовольственная инфляция замедлилась до 11,4%. Помогло замедление роста цен на хлебобулочные изделия и крупы, молочные продукты, мясо и сахар. Снизили цены и производители продуктов питания в сфере сельского хозяйства.Непродовольственная инфляция также замедляется. В годовом выражении она составила 12,1% в сентябре 2023 года. Замедлился годовой рост цен на товары личного пользования, предметы домашнего обихода, стройматериалы, медикаменты ввиду исчерпания эффекта высокой базы прошлого года. При этом из-за роста цен на бензин и повышения предельных розничных цен на топливо стоимость непродовольственных товаров растет.Инфляция платных услуг после ускорения в июле-августе замедлилась в сентябре до 11,9% благодаря выходу из расчета высокой базы прошлого года.Ранее Бюро национальной статистики опубликовало информацию об уровне инфляции в Казахстане в сентябре 2023 года. Основной вклад в инфляцию внесло повышение цен на услуги образования.