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В Казахстане запустят пилотный проект регистрации МСБ с применением биометрии

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 14:01
В Казахстане запустят пилотный проект регистрации МСБ с применением биометрии
Фото: gov4c.kz
Миниюст подготовил совместный приказ "О запуске пилотного проекта по государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъектам малого и среднего предпринимательства через веб-портал "электронного правительства" с применением биометрической верификации", сообщает Zakon.kz.

Также разработан алгоритм реализации пилотного проекта.

При государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого и среднего предпринимательства через веб-портал "электронного правительства" в обязательном порядке подается заявление в электронной форме на открытие банковского счета и на обязательное страхование работника от несчастных случаев (за исключением случаев, когда учредитель юрлица осуществляет деятельность без вступления в трудовые отношения с физическими лицами).

При этом банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, вправе отказать в открытии банковского счета.

Госрегистрация юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, учетная регистрация их филиалов (представительств), за исключением акционерных обществ, их филиалов (представительств), производятся в течение одного часа с момента подачи электронного заявления.

Бизнес-процессы пилотного проекта состоят из следующих этапов:

1.Авторизация на веб-портале "электронного правительства";
2.Выбор госуслуги "Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств с учетом открытия банковского счета и обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей";
3.Заказ государственной услуги онлайн в подаче заявления;
4.Выбор вида регистрации юридического лица "Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности";
5.Заполнение заявления в зависимости от выбранного вида. В заявке указать адресные данные, наименование, руководителя и сведения об учредителях.
6.Открытие банковского счета. Выбор банка и филиала банка, сведения об исполнительном органе, в случае наличия сведений об иных органах запонить соответствующие графы.
7.Выбор страховой компании для страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
8.Оплата за государственную регистрацию;
9.Подписание электронной услуги заявителями и учредителями через Digital ID;
10.Уведомление о статусе запроса и сроке оказания услуги;
11.Обработка запроса на предмет соответствия установленным требованиям.
12.Просмотр результата оказания услуги в истории получения государственных услуг личного кабинета заявителя.

В случае соответствие заявления установленным требованиям в личный кабинет заявителя направляется результат оказания услуги в виде уведомление о государственной регистрации.

При несоответствии установленным требованиям в личный кабинет заявителя направляется ответ об отказе в оказании госуслуги.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 октября.


Источник: Zakon.kz
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