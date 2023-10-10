19-летний блогер из Алматы получил 10 лет лишения свободы

В Алматы вынесли приговор блогеру, которого задержали в ночном клубе с наркотиками, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Спецоперацию полицейский спецназ и оперативники УПН провели в апреле этого года в одном из баров, расположенных в Медеуском районе. Координировала ее прокуратура города в рамках проекта "Борьба с наркобизнесом".
"В два часа ночи в ночном клубе задержан гражданин Т. 2004 года рождения, у которого в правом кармане брюк обнаружены три свертка, обмотанные изолентой синего цвет, с веществом предварительно синтетического происхождения в виде порошка и комочков светло-бежевого цвета. По одной из рабочих версий, это психоактивное вещество "мефедрон". Чтобы установить точную принадлежность вещества, назначена судебно-химическая экспертиза. Задержанный в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС. Досудебное расследование проводится по части 1 статьи 297 УК РК", - рассказал тогда начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы 19-летний блогер был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК РК, и приговорен к 10 годам лишения свободы.
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