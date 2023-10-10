"Лучше, тьфу-тьфу-тьфу" - Минэнерго о подготовке к отопительному сезону

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов прокомментировал подготовку к отопительному сезону в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Проблемы были в Караганде и в пригороде, где не было света, в Темиртау произошел прорыв, в Актюбинской области в селе тоже были проблемы с обеспечением тепла. Получается, отопительный сезон еще не начался? Вы говорите, что мы неплохо подготовились к отопительному сезону, тогда почему происходят все эти коллапсы? Что будет, когда выпадет снег и придут морозы? На что рассчитывает Минэнерго?" - спросили журналисты во время брифинга у вице-министра.
"Минэнерго рассчитывает, если мы говорим об отопительном сезоне, про ТЭЦы и про готовность компаний, которые осуществляют доставку тепла... По ним ситуация нормальная, штатная. Ежедневно на электрических сетях по всему Казахстану происходят отключения", - ответил Жандос Нурмаганбетов.
Вице-министр также пояснил ситуацию в поселке в Актюбинской области. По его словам, на частных сетях был кабельный прорыв. Частные сети, в свою очередь, обслуживаются частной организацией. Присоединенные к этим сетям жители остались без тепла.
"С тезисом, что "какой-то коллапс происходит и у нас проблемы с отоплением, а еще зима не началась", я точно не могу согласиться. Я считаю, что подготовка к зиме гораздо лучше прошла, и я думаю, что все должно пройти штатно, тьфу-тьфу-тьфу", - заключил вице-министр.
Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев назвал регионы Казахстана, которые отстают в готовности к отопительному сезону.
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