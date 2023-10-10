Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 11 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.21 KZT
  • €1 = 505.89 KZT
  • 1 RUB = 4.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Мы должны бороться" - Токаев о негативных тенденциях в Казахстане

Просмотров:398 Опубликовано: Вчера, 20:05
"Мы должны бороться" - Токаев о негативных тенденциях в Казахстане
Фото пресс-службы Акорды
Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел недавно открытый в Кызылорде центр "Анаға тағзым" и высказался о негативных тенденциях в мире и Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил важную роль такого рода организаций в воспитании молодежи.

"Действительно, это очень важная работа. Мы должны пропагандировать среди молодежи национальные традиции, быт, язык, менталитет. Мы все видим негативные тенденции, имеющие место во всем мире. Такие тенденции есть и в нашей стране. Мы должны бороться с ними и хранить наше национальное сознание", – сказал Касым-Жомарт Токаев.


Стоимость центра, по данным пресс-службы, составляет 1,7 миллиарда тенге. Он построен благодаря спонсорской поддержке.

"Мы должны бороться" - Токаев о негативных тенденциях в Казахстане

Цель проекта – сохранение национальных ценностей, возрождение традиционной культуры, обеспечение преемственности поколений, популяризация женского труда, подготовка девушек к семейной жизни.

Президент осмотрел выставку изделий, созданных мастерицами центра, и экспозиционную картину "Қазақ елінің ұлы аналары". Затем ему представили зал "Ұлт жақұты", клуб бабушек "Мирас", школу "Жас отау", фото-видео студию "Шамшырақ", кабинет психолога-медиатора.

"Мы должны бороться" - Токаев о негативных тенденциях в Казахстане


Источник: Тengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
БО (Посетители) Вчера, 20:18
"Мы должны", уже устали все слышать,когда воплощать в жизнь будете,а так получается главное наобещать,а там и на пенсию...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика