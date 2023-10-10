"Мы должны бороться" - Токаев о негативных тенденциях в Казахстане

"Действительно, это очень важная работа. Мы должны пропагандировать среди молодежи национальные традиции, быт, язык, менталитет. Мы все видим негативные тенденции, имеющие место во всем мире. Такие тенденции есть и в нашей стране. Мы должны бороться с ними и хранить наше национальное сознание", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев осмотрел недавно открытый в Кызылорде центр "Анаға тағзым" и высказался о негативных тенденциях в мире и Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.Глава государства отметил важную роль такого рода организаций в воспитании молодежи.Стоимость центра, по данным пресс-службы, составляет 1,7 миллиарда тенге. Он построен благодаря спонсорской поддержке.Цель проекта – сохранение национальных ценностей, возрождение традиционной культуры, обеспечение преемственности поколений, популяризация женского труда, подготовка девушек к семейной жизни.Президент осмотрел выставку изделий, созданных мастерицами центра, и экспозиционную картину "Қазақ елінің ұлы аналары". Затем ему представили зал "Ұлт жақұты", клуб бабушек "Мирас", школу "Жас отау", фото-видео студию "Шамшырақ", кабинет психолога-медиатора.