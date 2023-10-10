Экс-аким Актюбинской области получил 8 лет лишения свободы

"Подсудимый, намеренно уменьшив рыночную стоимость участка до 20 миллионов тенге, предоставив ложные сведения об участке, заключил незаконный договор купли-продажи с фиктивным покупателем С., несмотря на отсутствие оплаты за отчужденный участок.



Далее участок был переоформлен на подставное лицо С., которым изменено целевое назначение земли с "индивидуального жилищного строительства" на "строительство многоэтажных жилых домов". Подставным лицом С. часть земли в 17,2 гектара была обменена на четыре земельных участка в микрорайоне Батыс-3 для дальнейшей продажи жилищным застройщикам", - сообщили подробности разбирательства в суде.

"Незаконно реализовав земельный участок, Имантаев Е. причинил государству в лице АО ущерб в особо крупном размере на сумму 199,4 миллиона тенге. Вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и совокупностью других доказательств", - говорится в сообщении пресс-службы суда №2.

"Приговором суда Имантаев Е. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Гражданский иск удовлетворен, с осужденного взыскано 199,4 миллиона тенге в доход государства", - говорится в сообщении пресс-службы суда №2 Актобе. Приговор не вступил в законную силу.

Оглашен приговор в отношении бывшего главы правления СПК "Актобе" (экс-акима Актюбинской области) Ермека Имантаева, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Актобе.Суд рассмотрел уголовное дело в отношении Имантаева, который обвинялся в хищении вверенного имущества в особо крупном размере (пункт 2 часть 4 статья 189 УК).Как говорится в сообщении пресс-службы суда, Ермек Имантаев, будучи председателем правления СПК "Актобе", незаконно продал земельный участок площадью 24 гектара в жилом массиве "Садовое" по цене, заниженной в 10 раз.По данным суда, по указанию Имантаева подставным лицом С. из указанных выше земельных участков три участка в микрорайоне Батыс-3 и оставшаяся часть земли в жилом массиве "Садовое" площадью 2,3 гектара была переоформлена на третье лицо.Прокурор просил суд признать экс-акима Актюбинской области виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Подсудимый вину не признал.Суд над экс-акимом Актюбинской области начался в июле 2023 года. Адвокат Ермека Имантаева просил суд вернуть дело на дополнительное расследование. По словам защитника, в ходе следствия по данному делу были допущены нарушения.Ермеку Имантаеву 56 лет, он окончил Московскую финансовую академию по специальности "экономист". С 2002 по 2004 год был акимом Актюбинской области, сменив на этом посту Аслана Мусина. В 2004 году Имантаев ушел в отставку.20 ноября 2019 года Имантаев вернулся в Актобе и стал председателем правления СПК "Актобе", а в марте 2021 года покинул эту должность. В феврале этого года Ермека Имантаева взяли под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.