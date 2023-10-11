Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 11 Октября
+14...+13
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.21 KZT
  • €1 = 505.89 KZT
  • 1 RUB = 4.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Новую систему аттестации казахстанских учителей запустят в пилотном режиме уже в январе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Новую систему аттестации казахстанских учителей запустят в пилотном режиме уже в январе
Иллюстративное фото
Уровень профессионализма и успешность деятельности педагога будут напрямую оцениваться по достижениям учащихся.

В Казахстане усовершенствовали систему аттестации педагогов, сообщили в Министерстве просвещения.
В мае сформировали рабочую группу из педагогов и экспертов. Результатом их работы стала разработка критериев оценивания и показателей эффективности для каждой категории должностей каждого уровня образования. Критерии опробовали в ручном режиме для каждой квалификационной категории.

Кроме того, участники рабочей группы разработали и протестировали автоматизированную форму наблюдения урока.

Педагог сможет сам подать заявление на прохождение аттестации через личный кабинет на платформе, где будет собрана информация о его личных данных, успеваемости и качеству знаний обучающихся, результатах на олимпиадах и проектах, курсах повышения квалификации, результатах оценки знаний педагога.

"Вместе с тем, снимается тестирование по педагогике и методике преподавания. Профессиональные качества учителя будут оцениваться только по преподаваемому предмету и только тогда, когда он подаёт заявление на повышение своей категории до модератора и эксперта. Уровень профессионализма и успешность деятельности педагога будут напрямую оцениваться по достижениям учащихся", – отметил глава комитета среднего образования Каныбек Жумашев.


Обновлённую систему аттестации запустят в пилотном режиме уже в январе в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. Весной проект заработает в полном режиме.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика