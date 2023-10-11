Новую систему аттестации казахстанских учителей запустят в пилотном режиме уже в январе

"Вместе с тем, снимается тестирование по педагогике и методике преподавания. Профессиональные качества учителя будут оцениваться только по преподаваемому предмету и только тогда, когда он подаёт заявление на повышение своей категории до модератора и эксперта. Уровень профессионализма и успешность деятельности педагога будут напрямую оцениваться по достижениям учащихся", – отметил глава комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

Уровень профессионализма и успешность деятельности педагога будут напрямую оцениваться по достижениям учащихся.В Казахстане усовершенствовали систему аттестации педагогов, сообщили в Министерстве просвещения.В мае сформировали рабочую группу из педагогов и экспертов. Результатом их работы стала разработка критериев оценивания и показателей эффективности для каждой категории должностей каждого уровня образования. Критерии опробовали в ручном режиме для каждой квалификационной категории.Кроме того, участники рабочей группы разработали и протестировали автоматизированную форму наблюдения урока.Педагог сможет сам подать заявление на прохождение аттестации через личный кабинет на платформе, где будет собрана информация о его личных данных, успеваемости и качеству знаний обучающихся, результатах на олимпиадах и проектах, курсах повышения квалификации, результатах оценки знаний педагога.Обновлённую систему аттестации запустят в пилотном режиме уже в январе в Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. Весной проект заработает в полном режиме.